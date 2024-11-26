Трамп угрожает бешеными пошлинами: какие страны могут оказаться под ударом

Избранный президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что в первый день своего президентства введет пошлины на все товары из ряда стран. Кто оказался в зоне риска, читайте дальше.

На какие страны Трамп хочет наложить пошлины

Трамп заявил, что среди его первых указов будет введение 25-процентного тарифа на все товары из Канады и Мексики, а также дополнительного 10-процентного тарифа на импорт из Китая, передает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

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При этом, США остаются крупнейшим импортером в мире, а Мексика, Китай и Канада являются тройкой ведущих поставщиков.

20 января, как один из моих первых указов, я подпишу все необходимые документы, чтобы взыскать с Мексики и Канады 25-процентные пошлины на все товары, поступающие в Соединенные Штаты,

– написал он.

Обратите внимание! Введение этих тарифов может существенно повысить цены для американских потребителей на широкий спектр товаров: от топлива и автомобилей до сельскохозяйственной продукции.

Трамп заявил, что "тысячи людей проникают через границы Мексики и Канады, принося с собой невиданный уровень преступности и наркотиков". Он заверил, что новые тарифы будут действовать, пока наркотики, в частности фентанил, и нелегальная миграция не прекратят свое "вторжение в США".

И Мексика, и Канада имеют абсолютное право и власть легко решить эту давно назревшую проблему. Мы требуем, чтобы они воспользовались этой властью,

– продолжил он.

В другом посте Трамп отметил, что неоднократно обсуждал с Китаем проблему огромного количества наркотиков, в частности фентанила, которые поставляются в США, но эти переговоры не принесли результатов.