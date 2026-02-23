"Президентство как пуля-таран": почему политика Трампа вредит экономике США

Губернатор Калифорнии оценил политику Трампа, в частности, упомянул новые коррупционные схемы. Известно, что инфляция поднялась до 3%, а ВВП наоборот замедляет темпы роста.

Как Ньюсом оценивает работу президента США?

О том, почему губернатор Калифорнии раскритиковал Трампа, говорится в интервью CNN.

Так, глава штата Калифорния Гэвин Ньюсом рассказал, что экономика США с приходом Трампа начала падать.

Рост ВВП в прошлом квартале – лишь 1,4%, инфляция снова поднялась до 3%. Худший рынок труда с 2013 года. По итогам года – 2,2% роста ВВП, тогда как он получил экономику с показателем 2,8%. Это президентство как пуля-таран, что крушит экономику,

– объясняет Ньюсом.

Он также добавил, что в целом не доволен экономической моделью, которую установил президент.

Обратите внимание! Теперь экономика базируется на массовых депортациях, налоговых льготах для миллиардеров и тарифной политике.

По поводу тарифов и президентских тарифов – Ньюсом высказался отдельно. Он убежден, что это о личной выгоде и новой коррупционной схеме.

И, кстати, эти пошлины - это операция в личных интересах. Речь идет о его собственном портфеле. Вы прекрасно знаете, что он сделал во Вьетнаме с тарифами: использовал их, чтобы выбить выгодные условия для своего гольф-клуба и ускорить реализацию собственного девелоперского проекта,

– добавил губернатор.

В частности отметил, что такие действия – "беспрецедентная коррупция". А в итоге назвал Трампа "мошенником".

Чем занимается Трамп на посту президента?

Сейчас, вместо решения тех же экономических вопросов – Трамп в поисках своего преемника для выборов в 2028 году. Об этом пишет Axios.

Глава Белого дома считает лучшими кандидатами на президента Джей Ди Венса, вице-президента, а также – Марко Рубио, советника по национальной безопасности.

В частности советники Трампа обсуждают двух кандидатов, как "идеальный тандем", но первенство прогнозируют Вэнсу.

Что известно о пошлинах Трампа?

Недавно Трамп объявил о повышении тарифов. Так, даже после решения Верховного суда США, который отменил большинство пошлин, Трамп все же решил увеличить их с 10% до 15%.

Ранее сообщалось, что пошлины, которые были индивидуальные для каждых стран теперь приобретают другую форму. Ведь Трамп ввел тарифы для всех стран.