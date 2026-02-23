Как Ньюсом оценивает работу президента США?
О том, почему губернатор Калифорнии раскритиковал Трампа, говорится в интервью CNN.
Так, глава штата Калифорния Гэвин Ньюсом рассказал, что экономика США с приходом Трампа начала падать.
Рост ВВП в прошлом квартале – лишь 1,4%, инфляция снова поднялась до 3%. Худший рынок труда с 2013 года. По итогам года – 2,2% роста ВВП, тогда как он получил экономику с показателем 2,8%. Это президентство как пуля-таран, что крушит экономику,
– объясняет Ньюсом.
Он также добавил, что в целом не доволен экономической моделью, которую установил президент.
Обратите внимание! Теперь экономика базируется на массовых депортациях, налоговых льготах для миллиардеров и тарифной политике.
По поводу тарифов и президентских тарифов – Ньюсом высказался отдельно. Он убежден, что это о личной выгоде и новой коррупционной схеме.
И, кстати, эти пошлины - это операция в личных интересах. Речь идет о его собственном портфеле. Вы прекрасно знаете, что он сделал во Вьетнаме с тарифами: использовал их, чтобы выбить выгодные условия для своего гольф-клуба и ускорить реализацию собственного девелоперского проекта,
– добавил губернатор.
В частности отметил, что такие действия – "беспрецедентная коррупция". А в итоге назвал Трампа "мошенником".
Чем занимается Трамп на посту президента?
Сейчас, вместо решения тех же экономических вопросов – Трамп в поисках своего преемника для выборов в 2028 году. Об этом пишет Axios.
Глава Белого дома считает лучшими кандидатами на президента Джей Ди Венса, вице-президента, а также – Марко Рубио, советника по национальной безопасности.
В частности советники Трампа обсуждают двух кандидатов, как "идеальный тандем", но первенство прогнозируют Вэнсу.
Что известно о пошлинах Трампа?
Недавно Трамп объявил о повышении тарифов. Так, даже после решения Верховного суда США, который отменил большинство пошлин, Трамп все же решил увеличить их с 10% до 15%.
Ранее сообщалось, что пошлины, которые были индивидуальные для каждых стран теперь приобретают другую форму. Ведь Трамп ввел тарифы для всех стран.