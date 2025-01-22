Трамп хочет ввести новые пошлины на товары из Китая, Мексики и Канады

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает введение 10% пошлины на импорт товаров из Китая уже с 1 февраля. Кроме того, его администрация введет 25% пошлины на товары из Мексики и Канады.

Пошлины на импорт из Китая

Пошлины на товары из Китая связаны с тем, что страна якобы поставляет в США через Мексику и Канаду фентанил – опиоид, который вызывает глобальный наркотический кризис, сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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В то же время вице-премьер Китая во вторник заявил, что его страна ищет "взаимовыгодное" решение торговых споров и намерена увеличить объемы импорта.

Введение масштабных таможенных ограничений было одним из ключевых предвыборных обещаний Трампа, и он настаивает, что это поддержит экономику США.

Заметьте! Аналитики предостерегают, что такие меры могут привести к росту цен для американцев и нанести ущерб бизнесу, если другие страны прибегнут к ответным мерам.

Пошлины на товары из Мексики и Канады

Ранее Трамп также угрожал ввести 25% пошлины на импорт из Мексики и Канады, обвиняя их в содействии нелегальной миграции и ввозе наркотиков в Соединенные Штаты.

А 21 января президент объявил, что пошлины таки введут, начиная с 1 февраля.

Мы рассматриваем 25% по Мексике и Канаде, поскольку они позволяют большому количеству людей... и фентанила проникать в страну,

– заявил Трамп во время подписания исполнительных указов.

В течение своего первого президентского срока Трамп неоднократно вызывал беспокойство на финансовых рынках и среди ключевых торговых партнеров США из-за своей тарифной политики.

Заметьте! Он намекает на усиление использования пошлин, утверждая, что это пойдет на пользу американской экономике, хотя эксперты предупреждают, что подобные действия могут стать налогом на потребителей.