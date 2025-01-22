Пошлины на импорт из Китая
Пошлины на товары из Китая связаны с тем, что страна якобы поставляет в США через Мексику и Канаду фентанил – опиоид, который вызывает глобальный наркотический кризис, сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.
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В то же время вице-премьер Китая во вторник заявил, что его страна ищет "взаимовыгодное" решение торговых споров и намерена увеличить объемы импорта.
Введение масштабных таможенных ограничений было одним из ключевых предвыборных обещаний Трампа, и он настаивает, что это поддержит экономику США.
Заметьте! Аналитики предостерегают, что такие меры могут привести к росту цен для американцев и нанести ущерб бизнесу, если другие страны прибегнут к ответным мерам.
Пошлины на товары из Мексики и Канады
Ранее Трамп также угрожал ввести 25% пошлины на импорт из Мексики и Канады, обвиняя их в содействии нелегальной миграции и ввозе наркотиков в Соединенные Штаты.
А 21 января президент объявил, что пошлины таки введут, начиная с 1 февраля.
Мы рассматриваем 25% по Мексике и Канаде, поскольку они позволяют большому количеству людей... и фентанила проникать в страну,
– заявил Трамп во время подписания исполнительных указов.
В течение своего первого президентского срока Трамп неоднократно вызывал беспокойство на финансовых рынках и среди ключевых торговых партнеров США из-за своей тарифной политики.
Заметьте! Он намекает на усиление использования пошлин, утверждая, что это пойдет на пользу американской экономике, хотя эксперты предупреждают, что подобные действия могут стать налогом на потребителей.