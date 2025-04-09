Трамп хвастается существенными заработками США после введения пошлин

Президент США рассказал, что после того, как были введены пошлины на товары из почти всех стран мира, страна стала получать ежедневно по несколько миллиардов долларов. Хотя раньше таможенных сборов было на уровне чуть больше, чем 7 миллиардов в месяц.

Сколько сейчас США получают с пошлин

Во время мероприятия в Белом доме, 8 апреля, Дональд Трамп сообщил, что введенные тарифы приносят США ежедневно 2 миллиарда долларов, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

К теме Жизнь без Shein, Temu и AliExpress: Трамп увеличил пошлины для Китая

В то же время отмечается, что за весь февраль, до введения тарифов для всех стран мира, США собрали лишь около 7,2 миллиарда долларов в виде таможенных пошлин.

Дональд Трамп Президент США Мы получаем почти 2 миллиарда долларов в день в виде тарифов... И нам очень хорошо удается заключать, я называю их индивидуальными соглашениями.

Кроме того, президент США заявил, что "Япония уже летит сюда", чтобы заключить соглашение по введенным тарифам. То же касается, по его словам, Южной Кореи и других стран.

Интересно! В противовес словам Трампа, еще раньше заявлялось, что первыми пострадают в торговой войне, которую начали США, именно американские потребители. Поэтому, среднее американское домохозяйство может платить на 2 100 долларов США больше в год за товары.