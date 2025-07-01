"Они очень избалованы": Трамп не хочет откладывать пошлины и критикует Японию
- Трамп угрожает ввести новые пошлины на товары из Японии и других стран с 9 июля, а также критикует Японию за неравную торговлю и отказ принимать американский рис.
Угрозы Трампа повлияли на финансовые рынки: индекс S&P 500 упал, индекс страха вырос, а японская иена укрепилась против доллара США.
Президент США Дональд Трамп снова пригрозил прервать торговые переговоры и ввести пошлины против ряда стран, в частности Японии. Он считает, что японское правительство не хочет договариваться.
Как угрозы Трампа вливают на финансовые рынки
Трамп заявил, что не собирается продолжать паузу по тарифам. С 9 июля должны вступить в силу новые повышенные пошлины на товары, экспортируемые в США, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Нет, я не думаю о паузе. Я отправлю письма многим странам,
– заявил Трамп.
На заявления Трампа негативно отреагировал фондовый рынок:
- главный фондовый индекс США S&P 500 сразу упал на 14 пунктов после стабильной динамики в течение дня;
- индекс страха инвесторов Cboe VIX подскочил до отметки более 16,8, а затем немного уменьшился;
- индекс доллара, по данным издания, почти не изменился;
- зато японская иена укрепилась против доллара США, показав лучшую динамику среди валют стран G10.
Стоит знать! Сейчас инвесторы внимательно следят за тем, как Трамп решит действовать по тарифам, введенных в апреле, но приостановленных на 90 дней для ведения переговоров. С тех пор его команда неоднократно обещала волну новых торговых соглашений. Однако на практике достигла договоренностей только с Великобританией и Китаем.
Почему Трамп критикует Японию
Вместе с тем Трамп усилил критику Японии, что, по мнению издания, может служить сигналом для других стран: или договаривайтесь, или готовьтесь к санкциям.
- Президент заявил, что Токио не принимает американский рис, а торговля автомобилями между двумя странами является "неравной".
- По его словам, Япония должна платить 30–35% пошлины, или даже больше, поскольку США имеют значительный торговый дефицит с этой страной.
Я люблю Японию. Мне действительно нравится новый премьер. Но они и другие так развращены многолетними выгодными соглашениями, что им теперь трудно соглашаться на новые условия. Не уверен, что мы вообще подпишем какое-то соглашение,
– добавил Трамп.
Попытки премьера Японии Сигера Ишибы придерживаться спокойного и дружественного тона в переговорах с США пока не принесли результатов.
Важно! Токио пытается получить послабления для автопрома и исключений из тарифов, однако промедление может сыграть против Японии, поскольку Трамп ищет быстрых побед в торговых переговорах.