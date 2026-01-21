Контрмеры Европы против США: Трамп рассказал, как планирует действовать дальше
- Дональд Трамп заявил, что США готовы ответить на контрмеры Европы в ответ на американские пошлины.
- Трамп подчеркнул, что если Европа примет действия против США, он ответит аналогично, но пока США не настроены на конфликт.
Президент США Дональд Трамп рассказал, как отреагирует на действия Европы. Речь идет о контрмерах, которые Евросоюз готовит в ответ на пошлины Трампа.
Что говорит Трамп о контрмерах Европы?
Свое мнение американский лидер рассказал 20 января, о чем сообщили в News Nation.
Трампа спросили, как он реагирует на то, что Европа угрожает "какой-то торговой войной". Президент США ответил, что страна Европы уже применяют определенные меры.
Они штрафуют наши компании на миллиарды долларов - такие как Apple и Google и многие другие. Знаете, на 15, 16, 16 17 миллиардов долларов. И так делать не следует.
Он также напомнил, что США и Европа "только что подписали соглашение". И это, со слов Трампа, хорошее и большое соглашение.
И если бы у нас не было тарифов, мы бы не смогли подписать ничего подобного. Но им нужна эта сделка,
– подчеркнул президент Соединенных Штатов.
Он отметил, что если страны Европы что-то сделают против США, то он просто ответит тем же. Трамп добавил, что все, что ему нужно сделать – это ответить, и это "отскочит назад, как рикошет".
Обратите внимание! Но пока Соединенные Штаты не настроены на это.
О каком соглашении говорил Трамп?
Европейский Союз поставил на паузу торговое соглашение с США. Об этом сообщили в Le Figaro.
Причина – американские компании без соглашения не смогут иметь беспошлинный доступ на европейский рынок. Поэтому это очень мощный инструмент влияния. в Европе считают, что компании США не согласятся отказаться от европейского рынка.
Важно! Летом 2025 года Евросоюз и США подписали торговое соглашение. Оно предусматривает 15% пошлины на большинство европейских товаров, импортируемых в Соединенные Штаты. ЕС должен был отменить тарифы на все промышленные товары из США, а Вашингтон – применить с 1 сентября 2025 года "тариф наибольшего благоприятствования".
Что предшествовало событиям?
- Напомним, что Трамп объявил введение дополнительных пошлин против некоторых европейских стран, которые поддержали Гренландию. Они начнут действовать 1 февраля. С восьми государств будет взиматься пошлина в размере 10% на все товары, поставляемые в Соединенные Штаты Америки. С 1 июня пошлина возрастет до 25%.
- В то же время министр финансов США Скотт Бессент скептически прокомментировал способность Европы ответить на новые тарифы США. Также он не считает, что обострение отношений между США и ЕС приведет к росту цен для американцев.