Контрмеры Европы против США: Трамп рассказал, как планирует действовать дальше

Президент США Дональд Трамп рассказал, как отреагирует на действия Европы. Речь идет о контрмерах, которые Евросоюз готовит в ответ на пошлины Трампа.

Что говорит Трамп о контрмерах Европы?

Свое мнение американский лидер рассказал 20 января, о чем сообщили в News Nation.

Читайте также На фоне угроз в сторону Ирана: США продолжают наращивать военную мощь на Ближнем Востоке

Трампа спросили, как он реагирует на то, что Европа угрожает "какой-то торговой войной". Президент США ответил, что страна Европы уже применяют определенные меры.

Дональд Трамп Президент США Они штрафуют наши компании на миллиарды долларов - такие как Apple и Google и многие другие. Знаете, на 15, 16, 16 17 миллиардов долларов. И так делать не следует.

Он также напомнил, что США и Европа "только что подписали соглашение". И это, со слов Трампа, хорошее и большое соглашение.

И если бы у нас не было тарифов, мы бы не смогли подписать ничего подобного. Но им нужна эта сделка,

– подчеркнул президент Соединенных Штатов.

Он отметил, что если страны Европы что-то сделают против США, то он просто ответит тем же. Трамп добавил, что все, что ему нужно сделать – это ответить, и это "отскочит назад, как рикошет".

Обратите внимание! Но пока Соединенные Штаты не настроены на это.

О каком соглашении говорил Трамп?

Европейский Союз поставил на паузу торговое соглашение с США. Об этом сообщили в Le Figaro.

Причина – американские компании без соглашения не смогут иметь беспошлинный доступ на европейский рынок. Поэтому это очень мощный инструмент влияния. в Европе считают, что компании США не согласятся отказаться от европейского рынка.

Важно! Летом 2025 года Евросоюз и США подписали торговое соглашение. Оно предусматривает 15% пошлины на большинство европейских товаров, импортируемых в Соединенные Штаты. ЕС должен был отменить тарифы на все промышленные товары из США, а Вашингтон – применить с 1 сентября 2025 года "тариф наибольшего благоприятствования".

Что предшествовало событиям?