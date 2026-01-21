Что говорит Трамп о контрмерах Европы?
Свое мнение американский лидер рассказал 20 января, о чем сообщили в News Nation.
Трампа спросили, как он реагирует на то, что Европа угрожает "какой-то торговой войной". Президент США ответил, что страна Европы уже применяют определенные меры.
Они штрафуют наши компании на миллиарды долларов - такие как Apple и Google и многие другие. Знаете, на 15, 16, 16 17 миллиардов долларов. И так делать не следует.
Он также напомнил, что США и Европа "только что подписали соглашение". И это, со слов Трампа, хорошее и большое соглашение.
И если бы у нас не было тарифов, мы бы не смогли подписать ничего подобного. Но им нужна эта сделка,
– подчеркнул президент Соединенных Штатов.
Он отметил, что если страны Европы что-то сделают против США, то он просто ответит тем же. Трамп добавил, что все, что ему нужно сделать – это ответить, и это "отскочит назад, как рикошет".
Обратите внимание! Но пока Соединенные Штаты не настроены на это.
О каком соглашении говорил Трамп?
Европейский Союз поставил на паузу торговое соглашение с США. Об этом сообщили в Le Figaro.
Причина – американские компании без соглашения не смогут иметь беспошлинный доступ на европейский рынок. Поэтому это очень мощный инструмент влияния. в Европе считают, что компании США не согласятся отказаться от европейского рынка.
Важно! Летом 2025 года Евросоюз и США подписали торговое соглашение. Оно предусматривает 15% пошлины на большинство европейских товаров, импортируемых в Соединенные Штаты. ЕС должен был отменить тарифы на все промышленные товары из США, а Вашингтон – применить с 1 сентября 2025 года "тариф наибольшего благоприятствования".
Что предшествовало событиям?
- Напомним, что Трамп объявил введение дополнительных пошлин против некоторых европейских стран, которые поддержали Гренландию. Они начнут действовать 1 февраля. С восьми государств будет взиматься пошлина в размере 10% на все товары, поставляемые в Соединенные Штаты Америки. С 1 июня пошлина возрастет до 25%.
- В то же время министр финансов США Скотт Бессент скептически прокомментировал способность Европы ответить на новые тарифы США. Также он не считает, что обострение отношений между США и ЕС приведет к росту цен для американцев.