Що говорить Трамп про контрзаходи Європи?

Свою думку американський лідер розповів 20 січня, про що повідомили у News Nation.

Трампа запитали, як він реагує на те, що Європа погрожує "якоюсь торгівельною війною". Президент США відповів, що країна Європи вже застосовують певні заходи.

Дональд Трамп Президент США Вони штрафують наші компанії на мільярди доларів — такі як Apple і Google та багато інших. Знаєте, на 15, 16, 17 мільярдів доларів. І так робити не слід.

Він також нагадав, що США та Європа "щойно підписали угоду". І це, зі слів Трампа, хороша та велика угода.

І якби в нас не було тарифів, ми б не змогли підписати нічого подібного. Але їм потрібна ця угода,

– наголосив президент Сполучених Штатів.

Він зазначив, що якщо країни Європи щось зроблять проти США, то він просто відповість тим самим. Трамп додав, що все, що йому потрібно зробити – це відповісти, і це "відскочить назад, як рикошет".

Зверніть увагу! Але наразі Сполучені Штати не налаштовані на це.

Про яку угоду говорив Трамп?

Європейський Союз поставив на паузу торгівельну угоду зі США. Про це повідомили у Le Figaro.

Причина – американські компанії без угоди не зможуть мати безмитний доступ на європейський ринок. Тому це дуже потужний інструмент впливу. у Європі вважають, що компанії США не погодяться відмовитися від європейського ринку.

Важливо! Влітку 2025 року Євросоюз та США підписала торгівельну угоду. Вона передбачає 15% мито на більшість європейських товарів, що імпортуються до Сполучених Штатів. ЄС повинен був скасувати тарифи на всі промислові товари зі США, а Вашингтон – застосувати з 1 вересня 2025 року "тариф найбільшого сприяння".

Що передувало подіям?