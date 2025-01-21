Трамп отменил ограничение Байдена по экспорту сжиженного газа

Президент США Дональд Трамп отменил запрет на выдачу новых лицензий на экспорт сжиженного природного газа. Это было одно из предвыборных обещаний Трампа.

Лицензии на экспорт снова будут выдавать

Директива обязывает Министерство энергетики возобновить рассмотрение заявок на экспорт, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Во время избирательной кампании Трамп обещал немедленно отменить мораторий, введенный его предшественником Джо Байденом.

Мораторий мешал реализации многомиллиардных проектов таких компаний, как Venture Global LNG Inc., Energy Transfer LP і Commonwealth LNG.

В своей директиве Трамп поручил Министерству энергетики оценивать экономические и рабочие преимущества утверждения новых разрешений на экспорт, а также влияние этого решения на безопасность союзников и партнеров.

Интересно! Япония, которая является одним из ведущих импортеров сжиженного природного газа и уже закупает его в США, заявила, что будет следить за внедрением этой меры.