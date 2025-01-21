Лицензии на экспорт снова будут выдавать

Директива обязывает Министерство энергетики возобновить рассмотрение заявок на экспорт, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Читайте также "Мы будем бурить, крошка, бурить": Трамп анонсировал чрезвычайное положение в энергетике

Во время избирательной кампании Трамп обещал немедленно отменить мораторий, введенный его предшественником Джо Байденом.

Мораторий мешал реализации многомиллиардных проектов таких компаний, как Venture Global LNG Inc., Energy Transfer LP і Commonwealth LNG.

В своей директиве Трамп поручил Министерству энергетики оценивать экономические и рабочие преимущества утверждения новых разрешений на экспорт, а также влияние этого решения на безопасность союзников и партнеров.

Интересно! Япония, которая является одним из ведущих импортеров сжиженного природного газа и уже закупает его в США, заявила, что будет следить за внедрением этой меры.