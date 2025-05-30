Трамп повысит ставку до 50% на импорт стали в США

США повышают пошлины на импорт стали и алюминия для защиты сталелитейной отрасли. Однако цены на продукцию с момента введения новых тарифов только растут.

Почему Трамп повысит тарифы на сталь до 50%

Президент США Дональд Трамп объявил, что повышает пошлины на импортируемую в США сталь и алюминий до 50%. Новая ставка тарифов вдвое больше текущей, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Выступая на сталелитейном заводе US Steel в Пенсильвании, Трамп заявил, что повышает пошлины, чтобы защитить американских сталеваров.

Мы поднимем ставку с 25% до 50% на импорт стали в США, что еще больше укрепит нашу сталелитейную отрасль. Никто не сможет обойти эту пошлину,

– отметил президент.

Трамп добавил, что изначально рассматривал возможность поднять пошлину до 40%, однако представители сталелитейной отрасли якобы настояли на 50%.

Важно! Позже в социальной сети Truth Social президент США сообщил, что новые повышенные пошлины начнут действовать уже в среду, 4 июня.

Как новые пошлины Трампа влияют на промышленность

В марте Трамп объявил 25% пошлины на импорт стали и алюминия, которые распространялись на все страны. Это вызвало резкую критику в Евросоюзе и в Канаде, которая является основным поставщиком этих металлов в Соединенные Штаты.

Однако Трамп считает, что именно пошлины спасли сталелитейную отрасль США. Он уверен, что если бы не это его решение, то фабрики пришлось бы закрывать по всей стране.

Впрочем, как отмечает CNN, пошлины Трампа хотя и могли дать импульс сталелитейной промышленности США, находящейся в упадке, однако имеют и негативные последствия:

Растут цены на главное сырье для строительства и производства – двух отраслей, которые Трамп обещал поддержать.

С момента объявления пошлин в марте цены на сталь в США выросли, ведь американские производители больше не боятся иностранной конкуренции.

Стоит знать! Всего, по данным Министерства торговли, США импортировали железа и стали на 31,3 миллиарда долларов в 2024 году. Крупнейшим поставщиком была Канада, которая экспортировала в страну стали на 7,6 миллиарда долларов.