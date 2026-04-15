"Ведет себя как мафиозный босс": Трамп пригрозил Британии торговой местью

Президент Дональд Трамп пригрозил пересмотреть торговое соглашение между США и Британией, заключенное в прошлом году. Дело в том, что американский лидер все больше недоволен позицией Лондона по войне в Иране.

Почему Трамп угрожает Великобритании?

В среду, 15 апреля, глава Белого дома заявил, что США предоставили Великобритании "хорошую торговую сделку". Об этом он отметил в комментарии для Sky News.

По словам Трампа, это была "лучшая сделка, чем он должен был бы дать".

Однако при этом он предупредил, что сделку "всегда можно изменить".

Его комментарии связаны с обострением напряжения в Вашингтоне из-за позиции Лондона по войне в Иране.

Трамп раскритиковал британского премьер-министра Кира Стармера, поставив под сомнение прочность "особых отношений" между странами.

Это такие отношения, где: когда мы просили их о помощи - их не было. Когда они были нам нужны – их не было. Когда они нам не были нужны – их тоже не было. И сейчас их тоже нет,

– заметил президент.

Он прошелся и по решению Великобритании сократить новые разведки нефти и газа в Северном море. Трамп добавил, что Стармер якобы сделал "трагическую ошибку", ведь цены на энергию в стране самые высокие в мире.

Заметьте! Аналитики отмечают, что критика и угрозы Трампа прозвучали в очень неудобный момент. Ведь в этом месяце британский король Чарльз ІІІ должен посетить США с визитом.

Как в Великобритании реагируют на угрозы Трампа?

Позиция Лондона относительно войны в Иране остается сдержанной. Правительство премьера Кира Стармера настаивает, что Великобритания не будет участвовать в наступательных военных действиях и не будет втянута в конфликт.

Выступая в Палате общин в среду, Стармер заявил депутатам, что не уступит угрозам президента США, пишет Politico.

Это не наша война, и на меня оказывают значительное давление, чтобы я выбрал другой курс. Я не собираюсь менять свое мнение. Я не уступлю,

– подчеркнул премьер.

Впрочем, комментарии американского лидера вызывают беспокойство в Вестминстере.

Лидер либеральных демократов Эд Дейви даже заявил, что угроза Трампа по торговой сделке должна стать последней каплей. Он призвал отменить визит британского монарха к "человеку, который ведет себя как мафиозный босс, ведущий рэкет".

Что известно о торговом соглашении США и Великобритании?