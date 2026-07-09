Трамп поставил под угрозу торговое соглашение с ЕС: и все из-за одной страны

США уже готовят перечень товаров, на которые может быть наложено эмбарго, после того как президент Дональд Трамп пригрозил прекратить торговлю с Испанией. Однако такой шаг ставит под угрозу торговое соглашение между США и ЕС.

Эмбарго на испанские товары

Списком занимается Министерство финансов США совместно с Офисом торгового представителя и Министерством торговли, пишет Politico.

По словам американского чиновника, администрация должна подготовить для Трампа "список испанских товаров, которые могут быть включены в эмбарго в ближайшие дни".

Эмбарго будет означать ограничения на импорт и экспорт между США и Испанией, но перечень товаров для двух стран может отличаться.

Однако для его введения США должны объявить чрезвычайное положение национального уровня и доказать, что Испания действительно представляет "необычную или чрезвычайную угрозу" интересам США.

Угроза для торгового соглашения

В то же время экономисты предупреждают, что такой шаг Вашингтона может фактически разрушить торговое соглашение США с Евросоюзом.

Хотя торговые отношения между США и Испанией считаются относительно небольшими. В частности, в 2025 году Соединенные Штаты импортировали испанских товаров на 21 миллиард долларов, а экспорт в Испанию составил 26 миллиардов долларов,

однако Испания входит в Евросоюз, поэтому удар по ней будет считаться ударом по всему блоку. А Европарламент совсем недавно принял закон, позволяющий ЕС выйти из соглашения в случае любого нарушения договоренностей.

Ввести пошлины на товары из Испании не так уж и сложно. Но что это будет означать для Тернберрийского соглашения? Думаю, это будет разрушительно для него... Это, вероятно, означает конец данного соглашения,

– говорит бывший главный экономист Госдепа США Чэд Баун.

Поэтому, если администрация Трампа повысит тарифы или введет эмбарго на товары любого государства ЕС, в ответ блок вновь введет пошлины на американские товары. А это ударит в первую очередь по американским производителям, ведь торговое соглашение приносит больше выгоды именно США.

Напомним, в среду утром в Анкаре Трамп пригрозил прекратить торговлю с Испанией, поскольку та отказалась поддержать требование НАТО тратить 5% ВВП на оборону к 2035 году.

Однако в Испании не слишком обеспокоены заявлениями президента США. В правительстве заявили, что воспринимают угрозы спокойно, ведь страна входит в состав ЕС, который является единым торговым союзом, поэтому к ней не могут применяться отдельные правила.