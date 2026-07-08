Что известно о высказываниях Трампа в адрес Испании

Трамп неоднократно выражал недовольство Испанией, которая не согласилась с новой целью НАТО по расходам на оборону на уровне 5% ВВП, о чем говорится в материале Reuters.

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Социалистическое правительство страны отказалось разрешить США использовать свое воздушное пространство или военные базы на своей территории во время войны с Ираном,

– отмечается в тексте.

Трамп, обращаясь к генеральному секретарю НАТО Марку Рютте, заявил, что Испания якобы ни на что не соглашается. НАТО не следует тянуть ее за собой.

Также Дональд Трамп сделал заявление: он не хочет никакой торговли с Мадридом. Он, в частности, сообщил об этом Бессенту.

Кроме того, американский лидер добавил, что испанцы "безнадежны" и зарабатывают слишком много денег, но это должно измениться.

По информации Reuters, внутренний документ Министерства обороны США содержал варианты наказания союзников по НАТО, которые, по мнению Вашингтона, не поддержали американские операции во время войны с Ираном. Среди возможных мер, по словам американского чиновника, в апреле также рассматривалась приостановка членства Испании в НАТО.

Правительство Испании же заявило, что воспринимает "спокойно и без излишнего беспокойства" новые угрозы в адрес страны. Об этом пишет EFE.

Источники в правительстве подчеркнули, что Испания поддерживает прекрасные социальные, культурные и экономические отношения с Соединенными Штатами. В Мадриде добавили, что Европейский Союз является единым торговым союзом, в рамках которого невозможно проводить отдельную торговую политику в отношении какого-либо государства-члена.

Также правительство напоминает, что у США положительное торговое сальдо с Испанией, то есть они сами извлекают выгоду из этих экономических отношений, а экономические связи формируются частными компаниями, а не правительствами.

Таким образом, Испания не испытывает опасений по поводу заявлений лидера США. Мадрид считает, что торговые отношения между странами являются взаимовыгодными, и уже заявлял об этой позиции Вашингтону.

Что еще известно об Испании

Напомним, что ситуация с отношениями между США и Испанией не нова. В частности, премьер-министр Испании Педро Санчес уже критиковал США за возможный разрыв торговых отношений.

В начале марта текущего года Дональд Трамп пригрозил полностью прекратить торговлю с Испанией. Это произошло после того, как страна отказалась дать разрешение на использование совместных военных баз для атак по Ирану.