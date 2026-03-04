Речь идет, в частности, о стратегических объектах, которые используются в рамках сотрудничества стран-членов НАТО, сообщает Reuters.
Какое заявление сделал испанский премьер?
Глава испанского правительства отметил, что его страна не будет участвовать в действиях, которые противоречат ее ценностям и интересам.
Санчес подчеркнул, что Испания остается преданной международному праву и принципам мирного урегулирования конфликтов. По его словам, нынешний кризис имеет глобальные последствия, однако это не означает, что Мадрид отступит под давлением.
Он вспомнил о российско-украинской войне, боевых действиях в секторе Газа, а также об операции США в Ираке в 2000-х годах – и резюмировал: во всех этих конфликтах позицию испанского правительства можно сформулировать двумя словами: "Нет войне".
Мы не будем соучастниками того, что вредит миру и противоречит нашим ценностям. Страх мести не заставит нас отказаться от наших принципов,
– заявил Педро Санчес.
Премьер также дал понять, что Испанию не испугают экономические угрозы Трампа. В Мадриде отмечают, что любые действия должны соответствовать международному праву и иметь четкий мандат.
Чем Трамп угрожал Мадриду?
Ранее Дональд Трамп заявил, что может разорвать торговые отношения с Испанией после того, как Мадрид отказался предоставлять свои военные базы для возможных операций США против Ирана. Речь идет о стратегических объектах, которые используются странами-членами НАТО.
В частности, Трамп заявил, что "никто не будет указывать США не использовать базы". Если Вашингтону нужны будут базы в Испании, то американцы "прилетят и воспользуются ими".
В Мадриде надеются, что это заявление Трампа, как и ряд ранее произнесенных, не будет в конце концов реализовано.