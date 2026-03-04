Речь идет, в частности, о стратегических объектах, которые используются в рамках сотрудничества стран-членов НАТО, сообщает Reuters.

Какое заявление сделал испанский премьер?

Глава испанского правительства отметил, что его страна не будет участвовать в действиях, которые противоречат ее ценностям и интересам.

Санчес подчеркнул, что Испания остается преданной международному праву и принципам мирного урегулирования конфликтов. По его словам, нынешний кризис имеет глобальные последствия, однако это не означает, что Мадрид отступит под давлением.

Он вспомнил о российско-украинской войне, боевых действиях в секторе Газа, а также об операции США в Ираке в 2000-х годах – и резюмировал: во всех этих конфликтах позицию испанского правительства можно сформулировать двумя словами: "Нет войне".

Мы не будем соучастниками того, что вредит миру и противоречит нашим ценностям. Страх мести не заставит нас отказаться от наших принципов,

– заявил Педро Санчес.

Премьер также дал понять, что Испанию не испугают экономические угрозы Трампа. В Мадриде отмечают, что любые действия должны соответствовать международному праву и иметь четкий мандат.

Чем Трамп угрожал Мадриду?