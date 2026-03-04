Йдеться, зокрема, про стратегічні об’єкти, які використовуються в рамках співпраці країн-членів НАТО, повідомляє Reuters.

Яку заяву зробив іспанський прем'єр?

Глава іспанського уряду наголосив, що його країна не братиме участі в діях, які суперечать її цінностям та інтересам.

Санчес підкреслив, що Іспанія залишається відданою міжнародному праву та принципам мирного врегулювання конфліктів. За його словами, нинішня криза має глобальні наслідки, однак це не означає, що Мадрид відступить під тиском.

Він згадав про російсько-українську війну, бойові дії у секторі Гази, а також про операцію США в Іраку у 2000-х роках – і резюмував: у всіх цих конфліктах позицію іспанського уряду можна сформулювати двома словами: "Ні війні".

Ми не будемо співучасниками того, що шкодить миру і суперечить нашим цінностям. Страх помсти не змусить нас відмовитися від наших принципів,

– заявив Педро Санчес.

Прем’єр також дав зрозуміти, що Іспанію не злякають економічні погрози Трампа. У Мадриді наголошують, що будь-які дії повинні відповідати міжнародному праву та мати чіткий мандат.

Чим Трамп погрожував Мадриду?