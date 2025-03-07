США временно приостанавливают пошлины на некоторые канадские и мексиканские товары

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который освобождает от пошлин некоторые товары из Канады и Мексики. Это "освобождение" будет действовать до 2 апреля.

Трамп приостанавливает некоторые пошлины на товары из Мексики и Канады

Трамп также пообещал ввести взаимные пошлины для стран, которые ввели пошлины на американские товары, пишет 24 Канал со ссылкой The Hill.

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Издание сообщает, что под пошлины не попадают продукты и товары, которые прописаны в торговом соглашении USMCA (заключенное между США, Мексика и Канада в 2020 году). В нем прописаны:

товары автомобильной промышленности;

сельского хозяйства (в основном молочные продукты);

защита трансграничного потока данных между странами.

Интересно! USMCA заключено на 16 лет. Однако предусматривает пересмотр каждые 6 лет.

Как ситуацию комментируют в Белом доме

В частности представители Белого дома заявили, что многие импортные товары все еще будут облагаться пошлинами. Официальные лица рассказали, что примерно 62% импорта из Канады не подпадают под действие USMCA, и все равно подпадают под тарифы. В то же время 50% импорта из Мексики не соответствует USMCA.

Второго апреля мы собираемся перейти к взаимному тарифу, и, надеюсь, что Мексика и Канада достаточно хорошо поработают по фентанилу, чтобы эту часть разговора сняли с обсуждения, и мы перейдем только к разговору о взаимных тарифах,

- сказал министр торговли Говард Лутник.

Заметьте! Представители Белого дома также утверждают, что тарифы Трампа следует рассматривать не через призму торговой войны, а через призму "войны против фентанила", который ежегодно убивает тысячи американцев.