Трамп угрожает пошлинами странам, которые присоединятся к "антиамериканской политике" BRICS

Президент США Дональд Трамп заявил, что введет дополнительную пошлину в размере 10% на любую страну, которая присоединится к "антиамериканской политике BRICS". Это добавляет еще больше неопределенности в мировую торговлю.

Что сказал Трамп о BRICS

В частности Соединенные Штаты продолжают вести переговоры о тарифах со многими партнерами, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Любая страна, которая присоединится к антиамериканской политике BRICS, будет платить ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ 10% пошлину. Никаких исключений из этой политики не будет,

– написал Трамп в Truth Social.

После этого заявления Трампа в воскресенье вечером:

доллар укрепился на 0,2%;

металлы упали в цене;

юань ослаб;

фьючерсы на европейские фондовые индексы остались без изменений.

Эти комментарии появились на фоне подготовки США к отправке тарифных писем десяткам стран в ближайшие дни. В целом 90-дневная пауза администрации Трампа по повышению пошлин истекает в среду.

Интересно! В отдельной публикации Трамп сообщил, что письма начнут отправлять с понедельника, в полдень по вашингтонскому времени.

Что такое BRICS? BRICS – это объединение стран. В него которого входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. Государства провели саммит в выходные.

Что заявили в BRICS

В совместном заявлении лидеры раскритиковали тарифы Трампа, отметив, что они "выражают серьезную обеспокоенность ростом односторонних тарифных и нетарифных мер, которые искажают торговлю и не соответствуют правилам ВТО".

Комментарии Трампа – это предупредительный сигнал для развивающихся стран,, которые рассматривают возможность присоединения к BRICS,

– сказал Мингзе Ву, трейдер StoneX Financial Inc.

Основные торговые партнеры США сейчас в спешке пытаются заключить торговые соглашения или добиться дополнительного времени до крайнего срока – 9 июля. Министр финансов США Скотт Бессент дал понять, что некоторые страны, которые еще не имеют соглашений, могут получить трехнедельное продление переговоров, при этом пошлины должны вступить в силу 1 августа.

Премьер Китая заявил, что страны BRICS должны взять на себя лидерство в продвижении реформ глобального управления и отстаивании мирного урегулирования международных споров.

Сегодняшний мир является более турбулентным, односторонность и протекционизм набирают обороты. Китай готов сотрудничать со странами BRICS для продвижения глобального управления в более справедливом, разумном, эффективном и упорядоченном направлении,

– подчеркнул Ли.

Напомним! Трамп также ранее угрожал ввести 100% пошлины на BRICS, если те откажутся от доллара США в двусторонней торговле.