Трамп обложит пошлинами все страны, покупающие нефть и газ у Венесуэлы

Дональд Трамп заявил, что введет 25% пошлины на торговлю со всеми странами, которые закупают нефть или газ у Венесуэлы. Пошлины вступят в силу со 2 апреля 2025 года.

Пошлины за газ и нефть из Венесуэлы

Новые правила будут касаться любой страны, которая торгует с США, если она импортирует энергоресурсы из Венесуэлы, передает 24 Канал со ссылкой на сообщение Трампа в Truth Social.

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Такой шаг может больше всего ударить по Китаю – одному из главных покупателей венесуэльской нефти.

В феврале экспорт нефти из Венесуэлы достиг пятилетнего максимума, однако впоследствии администрация Трампа обязала Chevron свернуть деятельность в стране до 3 апреля.

Заявление Трампа прозвучало после того, как Chevron обратилась с просьбой продлить срок работы с государственной венесуэльской компанией PDVSA.

Заметьте! Ранее в этом месяце Трамп уже ввел 25% пошлины на импорт стали и алюминия из других стран. В ответ Еврокомиссия пообещала ввести тарифы на культовые американские товары – Harley-Davidson, джинсы и бурбон.