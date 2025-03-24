Трамп обложит пошлинами все страны, покупающие нефть и газ у Венесуэлы
- Дональд Трамп введет 25% пошлины на страны, которые покупают нефть или газ у Венесуэлы, со 2 апреля 2025 года.
- Это может повлиять на Китай, одного из крупнейших покупателей венесуэльской нефти, особенно после того, как Chevron была обязана свернуть деятельность в Венесуэле.
Дональд Трамп заявил, что введет 25% пошлины на торговлю со всеми странами, которые закупают нефть или газ у Венесуэлы. Пошлины вступят в силу со 2 апреля 2025 года.
Пошлины за газ и нефть из Венесуэлы
Новые правила будут касаться любой страны, которая торгует с США, если она импортирует энергоресурсы из Венесуэлы, передает 24 Канал со ссылкой на сообщение Трампа в Truth Social.
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Такой шаг может больше всего ударить по Китаю – одному из главных покупателей венесуэльской нефти.
В феврале экспорт нефти из Венесуэлы достиг пятилетнего максимума, однако впоследствии администрация Трампа обязала Chevron свернуть деятельность в стране до 3 апреля.
Заявление Трампа прозвучало после того, как Chevron обратилась с просьбой продлить срок работы с государственной венесуэльской компанией PDVSA.
Заметьте! Ранее в этом месяце Трамп уже ввел 25% пошлины на импорт стали и алюминия из других стран. В ответ Еврокомиссия пообещала ввести тарифы на культовые американские товары – Harley-Davidson, джинсы и бурбон.