"Никто не выиграет, все проиграют": как в мире реагируют на новые пошлины Трампа

В среду 2 апреля, Дональд Трамп ввел пошлины на импорт в США, что назвал "Декларацией экономической независимости". Тарифы, которые колеблются от 10% до 50% для разных стран, вызвали беспокойство среди мировых лидеров.

Базовая ставка начнет действовать уже с 5 апреля, а взаимные тарифы – с 9 апреля. О том, как в мире реагируют на американские нововведения, – читайте на сайте 24 Канала.

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США вводят пошлины на импорт

Кроме базовой тарифной ставки в 10%, на импорт из некоторых стран введены дополнительные индивидуальные пошлины. Жесткие ограничения касаются тех государств, которые, по мнению администрации Трампа, имеют несправедливые торговые отношения с США.

К примеру, Украина и Великобритания должны платить 10%, а вот Евросоюз – 20%, Израиль – 17%, Китай – 34% и тому подобное. Не попал в список Трампа ряд подсанкционных стран, например Россия и КНДР, которые якобы уже "сталкиваются с чрезвычайно высокими пошлинами".

Трамп анонсировал новые пошлины: смотрите список стран

Как реагируют мировые лидеры