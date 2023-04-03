"Никто не выиграет, все проиграют": как в мире реагируют на новые пошлины Трампа
В среду 2 апреля, Дональд Трамп ввел пошлины на импорт в США, что назвал "Декларацией экономической независимости". Тарифы, которые колеблются от 10% до 50% для разных стран, вызвали беспокойство среди мировых лидеров.
Базовая ставка начнет действовать уже с 5 апреля, а взаимные тарифы – с 9 апреля. О том, как в мире реагируют на американские нововведения, – читайте на сайте 24 Канала.
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США вводят пошлины на импорт
Кроме базовой тарифной ставки в 10%, на импорт из некоторых стран введены дополнительные индивидуальные пошлины. Жесткие ограничения касаются тех государств, которые, по мнению администрации Трампа, имеют несправедливые торговые отношения с США.
К примеру, Украина и Великобритания должны платить 10%, а вот Евросоюз – 20%, Израиль – 17%, Китай – 34% и тому подобное. Не попал в список Трампа ряд подсанкционных стран, например Россия и КНДР, которые якобы уже "сталкиваются с чрезвычайно высокими пошлинами".
Трамп анонсировал новые пошлины: смотрите список стран
Как реагируют мировые лидеры
Вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас сделала заявление накануне неформальной встречи министров обороны в Варшаве, передает корреспондентка 24 канала. Министр торговли и промышленности Норвегии Сесилия Мирсет заявила, что новые тарифы со стороны США являются серьезными для мировой экономики. Мы завершаем наши расчеты и пересматриваем то, что было объявлено. Но уже понятно, что это серьезно для мировой экономики и критически важно для Норвегии, Премьер-министр Ирландии Михал Мартин убежден, что тарифы никому не принесут пользы, а решение США вызывает у него "глубокое сожаление". Моим приоритетом, как и приоритетом правительства, является защита ирландских рабочих мест и ирландской экономики, Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен считает, что глобальная торговля "сделала нас лучше" – за одно поколение мир стал богаче, а уровень крайней бедности и детской смертности снизился. Я не понимаю, почему США хотят начать торговую войну против Европы. Никто не выиграет, все проиграют. Вместо того, чтобы возводить стены, мы должны уничтожить барьеры. Европа будет стоять объединенной, По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, дружба означает партнерство, а партнерство – это "по-настоящему взаимные тарифы". Нужны адекватные решения, Премьер-министр Австралии Энтони Албанизи заявил, что правительство страны "всегда будет защищать Австралию" – ее рабочие места, промышленность, потребителей и ценности. Многие другие страны пострадают от сегодняшнего решения сильнее, чем Австралия, – и ни одна страна не готова к этому лучше, чем Австралия, Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сожалеет о решении США и считает, что именно свободное предпринимательство и конкуренция заложили базу для успеха Запада. Вот почему американцы могут слушать музыку на шведском Spotify, а мы, шведы, можем слушать ту же самую музыку на наших американских айфонах, По словам президента Швейцарии Карин Келлер-Зуттер, Федеральный совет принял во внимание американские нововведения и быстро определит, как действовать дальше. Долгосрочные экономические интересы страны стоят на первом плане. Лояльность к международному праву и свободная торговля остаются основными ценностями, К слову, пошлина для Швейцарии составляет 31%. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала введение тарифов "неправильным". Она предупредила о риске подрыва устоявшегося союза между ЕС и США. Мы сделаем все возможное, чтобы достичь соглашения с США для предотвращения торговой войны, которая неизбежно ослабит Запад в пользу других глобальных игроков, Президент Европейского совета Антониу Кошта предупредил, что торговая война между ЕС и США "коснется всех". По его мнению, Европа должна "твердо, но разумно" отреагировать на взаимные тарифы Трампа. Это действительно большая экономическая ошибка для США, а также для Европы и всего мира, В Министерстве торговли Китая заявили, что США игнорируют баланс интересов, который является результатом долговременных многосторонних торговых переговоров. Китай категорически выступает против взаимных пошлин и будет принимать контрмеры для защиты своих прав и интересов, По словам премьер-министра Канады Марка Карни, страна будет противостоять тарифам с помощью контрмер. Он считает, что в условиях кризиса важно объединиться и действовать целенаправленно, а решение Трампа "фундаментально изменит международную торговую систему". Мое правительство будет бороться с тарифами США, защищать канадских рабочих и промышленность и строить сильнейшую экономику в G7, Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа готова ответить на американские пошлины, однако сначала предлагает переговоры. Мы всегда будем защищать наши интересы и ценности. Мы также готовы к взаимодействию. И перейти от конфронтации к переговорам, Она считает, что из-за тарифов пострадает глобальная экономика, это "особенно больно ударит" по наиболее уязвимым слоям населения. К слову, пошлина для Европейского союза составляет 20%.
Как отреагировали в Еврокомиссии
В торговых войнах нет победителей, и понятно, что все эти пошлины повысят цены для потребителей. В итоге платить придется нам всем. Конечно, оборонное сотрудничество с американцами также имеет большое значение,
– отметила чиновница.
Для Норвегии ситуация критическая
– сказала она вещателю NRK.
В Ирландии решение США вызывает "глубокое сожаление"
– добавил политик.
В Дании заявили об объединенной Европе
– отметил министр.
Что говорят в Польше
– написал он.
Австралия считает тарифы "необоснованными"
– сказал премьер.
Швеция будет отстаивать свободную торговлю
– подчеркнул политик.
Как отреагировали в Швейцарии
– написала она.
В Италии обеспокоены таможенной политикой
– говорит чиновница.
Что говорит президент Евросовета
– сказал политик.
Китай выступает против взаимных пошлин
– говорится в сообщении.
Правительство Канады будет противостоять тарифам
– заявил политик.
Европа готова к переговорам
– написала чиновница.
Вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас сделала заявление накануне неформальной встречи министров обороны в Варшаве, передает корреспондентка 24 канала.
Министр торговли и промышленности Норвегии Сесилия Мирсет заявила, что новые тарифы со стороны США являются серьезными для мировой экономики.
Мы завершаем наши расчеты и пересматриваем то, что было объявлено. Но уже понятно, что это серьезно для мировой экономики и критически важно для Норвегии,
Премьер-министр Ирландии Михал Мартин убежден, что тарифы никому не принесут пользы, а решение США вызывает у него "глубокое сожаление".
Моим приоритетом, как и приоритетом правительства, является защита ирландских рабочих мест и ирландской экономики,
Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен считает, что глобальная торговля "сделала нас лучше" – за одно поколение мир стал богаче, а уровень крайней бедности и детской смертности снизился.
Я не понимаю, почему США хотят начать торговую войну против Европы. Никто не выиграет, все проиграют. Вместо того, чтобы возводить стены, мы должны уничтожить барьеры. Европа будет стоять объединенной,
По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, дружба означает партнерство, а партнерство – это "по-настоящему взаимные тарифы".
Нужны адекватные решения,
Премьер-министр Австралии Энтони Албанизи заявил, что правительство страны "всегда будет защищать Австралию" – ее рабочие места, промышленность, потребителей и ценности.
Многие другие страны пострадают от сегодняшнего решения сильнее, чем Австралия, – и ни одна страна не готова к этому лучше, чем Австралия,
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сожалеет о решении США и считает, что именно свободное предпринимательство и конкуренция заложили базу для успеха Запада.
Вот почему американцы могут слушать музыку на шведском Spotify, а мы, шведы, можем слушать ту же самую музыку на наших американских айфонах,
По словам президента Швейцарии Карин Келлер-Зуттер, Федеральный совет принял во внимание американские нововведения и быстро определит, как действовать дальше.
Долгосрочные экономические интересы страны стоят на первом плане. Лояльность к международному праву и свободная торговля остаются основными ценностями,
К слову, пошлина для Швейцарии составляет 31%.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала введение тарифов "неправильным". Она предупредила о риске подрыва устоявшегося союза между ЕС и США.
Мы сделаем все возможное, чтобы достичь соглашения с США для предотвращения торговой войны, которая неизбежно ослабит Запад в пользу других глобальных игроков,
Президент Европейского совета Антониу Кошта предупредил, что торговая война между ЕС и США "коснется всех". По его мнению, Европа должна "твердо, но разумно" отреагировать на взаимные тарифы Трампа.
Это действительно большая экономическая ошибка для США, а также для Европы и всего мира,
В Министерстве торговли Китая заявили, что США игнорируют баланс интересов, который является результатом долговременных многосторонних торговых переговоров.
Китай категорически выступает против взаимных пошлин и будет принимать контрмеры для защиты своих прав и интересов,
По словам премьер-министра Канады Марка Карни, страна будет противостоять тарифам с помощью контрмер. Он считает, что в условиях кризиса важно объединиться и действовать целенаправленно, а решение Трампа "фундаментально изменит международную торговую систему".
Мое правительство будет бороться с тарифами США, защищать канадских рабочих и промышленность и строить сильнейшую экономику в G7,
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа готова ответить на американские пошлины, однако сначала предлагает переговоры.
Мы всегда будем защищать наши интересы и ценности. Мы также готовы к взаимодействию. И перейти от конфронтации к переговорам,
Она считает, что из-за тарифов пострадает глобальная экономика, это "особенно больно ударит" по наиболее уязвимым слоям населения.
К слову, пошлина для Европейского союза составляет 20%.