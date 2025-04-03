Администрация Трампа ввела 25% пошлины на импорт пива и алюминиевых банок

Администрация Дональда Трампа заявила, что вводит тариф в размере 25% на весь импорт пива. Этот напиток и пустые алюминиевые банки в список производных продуктов, подлежащих тарифам на алюминий.

Дональд Трамп ввел новые пошлины

Министерство торговли США сообщило в Федеральном реестре, что эти начнут взиматься с 12:01 утра по восточному времени в пятницу, 4 апреля, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Как отмечается в тексте, сообщение о пересмотре предыдущих изменений тарифов на алюминий от Трампа содержит только тарифный код для пива, изготовленного из солода. Однако в нем нет упоминания о подчиненном коде для импорта пива в стеклянных бутылках.

Министерство торговли США не сразу ответило на вопрос Reuters по этому сообщению. Это заявление появилось за несколько часов до того, как ожидается, что Трамп объявит масштабные зеркальные тарифы на торговых партнеров США, что еще больше обострит глобальную торговую войну и повлечет ожидаемый рост цен,

– пишет агентство.

Этот шаг станет существенным ударом по импорту пива, который, согласно данным Бюро переписи населения США, в 2024 году превысил 7,5 миллиарда долларов.

Мексика доминирует в импорте пива в США - на 6,3 миллиарда долларов в прошлом году. А за ней следуют: