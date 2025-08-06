Трамп подписал новый указ. В нем говорится о введении дополнительной 25% пошлины на импорт из Индии.

Почему Трамп ввел тарифы против Индии?

Дополнительные пошлины против Индии связаны с её закупками российской нефти, сообщает 24 Канал со ссылкой на Белый дом.

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Указывается, что правительство Нью-Дели напрямую или косвенно импортирует российскую нефть. Поэтому индийский импорт теперь будет облагаться дополнительной пошлиной в размере 25%.

Эта пошлина вступает в силу через 21 день после подписания указа, то есть примерно с 27 августа 2025 года. Исключением являются грузы, которые уже находятся в пути.

Важно! В указе подчеркивается, что тариф в 25% добавляется ко всем уже действующим пошлинам, налогам и сборам.

Как пишет Reuters, после пяти раундов торговых переговоров индийские чиновники были настолько уверены в заключении выгодной сделки с США, что даже намекали СМИ, будто пошлины могут быть ограничены уровнем 15%.

Индийская сторона ожидала, что Трамп лично объявит о достижении соглашения – ещё за несколько недель до дедлайна 1 августа. Но этого так и не произошло,

– говорится в материале.

В результате Индия оказалась перед фактом неожиданного введения 25% пошлины на свои товары, тогда как Трамп заключил более выгодные соглашения с Японией и ЕС. Более того, американский лидер предложил лучшие условия даже Пакистану, с которым у Индии напряжённые отношения.

В тексте подчеркивается: чиновники с обеих сторон заявили, что сочетание политических просчетов, недооценённых сигналов и нарастающего раздражения привело к срыву сделки между крупнейшей и пятой по величине экономиками мира.

Обратите внимание! Объём двусторонней торговли между США и Индией превышает 190 миллиардов долларов.