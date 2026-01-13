Американское "наказание" за торговлю с Ираном: Трамп вводит новые пошлины

Дональд Трамп заявлял, что США рассматривают "очень решительные варианты" вмешательства на фоне кровавых протестов в Иране. Теперь же политик объявил введение 25% пошлин против стран, которые до сих пор ведут торговлю с этой страной.

Какие пошлины вводят США?

Об этом американский президент написал в своей соцсети Truth Social, передает 24 Канал. Однако он не уточнил, каких именно стран касаются меры.

Смотрите также Тегеран в огне: что происходит в Иране и как массовые протесты могут заставить режим аятолл бежать в Россию

Решение появилось в понедельник, 12 января. Накануне правозащитные организации сообщили, что за 3 недели антиправительственных протестов было убито более 600 демонстрантов.

Отныне любая страна, ведущая торговлю с Ираном, должна платить пошлину в размере 25% на любые бизнес-операции с США.

Это решение является окончательным,

– добавил Трамп.

Справка: По данным ВВС, крупнейшим торговым партнером Ирана является Китай, а затем – Ирак, ОАЭ, Турция и Индия.

К слову, ранее президент США предупреждал, что военные рассматривают "очень решительные варианты" действий против Ирана. Более того, американская администрация поддерживает связь с лидерами иранской оппозиции.

По информации источников журналистов, во вторник, 13 января, команда Трампа по вопросам национальной безопасности должна провести в Белом доме совещание – чтобы обсудить варианты действий. Однако пока неизвестно, будет ли на нем присутствовать сам президент, которому уже якобы доложили о широком выборе инструментов, что можно применить в отношении Ирана.

В то же время министр иностранных дел Ирана заявил, что Тегеран открыт для переговоров с Вашингтоном, но остается "готовым к войне".

Что известно о протестах в Иране?