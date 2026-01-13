Американское "наказание" за торговлю с Ираном: Трамп вводит новые пошлины
- Трамп объявил введение 25% пошлин против стран, торгующих с Ираном, но не уточнил, каких именно государств это касается.
- По данным источников, команда президента США по вопросам национальной безопасности должна провести в Белом доме совещание 13 января, чтобы обсудить варианты действий в отношении Ирана.
Дональд Трамп заявлял, что США рассматривают "очень решительные варианты" вмешательства на фоне кровавых протестов в Иране. Теперь же политик объявил введение 25% пошлин против стран, которые до сих пор ведут торговлю с этой страной.
Какие пошлины вводят США?
Об этом американский президент написал в своей соцсети Truth Social, передает 24 Канал. Однако он не уточнил, каких именно стран касаются меры.
Смотрите также Тегеран в огне: что происходит в Иране и как массовые протесты могут заставить режим аятолл бежать в Россию
Решение появилось в понедельник, 12 января. Накануне правозащитные организации сообщили, что за 3 недели антиправительственных протестов было убито более 600 демонстрантов.
Отныне любая страна, ведущая торговлю с Ираном, должна платить пошлину в размере 25% на любые бизнес-операции с США.
Это решение является окончательным,
– добавил Трамп.
Справка: По данным ВВС, крупнейшим торговым партнером Ирана является Китай, а затем – Ирак, ОАЭ, Турция и Индия.
К слову, ранее президент США предупреждал, что военные рассматривают "очень решительные варианты" действий против Ирана. Более того, американская администрация поддерживает связь с лидерами иранской оппозиции.
По информации источников журналистов, во вторник, 13 января, команда Трампа по вопросам национальной безопасности должна провести в Белом доме совещание – чтобы обсудить варианты действий. Однако пока неизвестно, будет ли на нем присутствовать сам президент, которому уже якобы доложили о широком выборе инструментов, что можно применить в отношении Ирана.
В то же время министр иностранных дел Ирана заявил, что Тегеран открыт для переговоров с Вашингтоном, но остается "готовым к войне".
Что известно о протестах в Иране?
Массовые протесты в Иране продолжаются с конца декабря. По предварительным данным, погибло уже по меньшей мере 538 человек, а задержано – более 10 600 человек. Ситуацию трудно оценить из-за сбоя Интернета и отключения телефонных линий.
На фоне эскалации США официально рекомендуют своим гражданам покинуть Иран, с которым американские власти не имеют дипломатических или консульских отношений.