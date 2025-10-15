Премьер-министр Индии Нарендра Моди заверил американского президента Дональда Трампа, что его страна больше не будет покупать российскую нефть.

Соответствующее заявление президент США сделал поздно вечером в среду, 15 октября, во время пресс-конференции в Белом доме, сообщает 24 Канал.

Какое заявление сделал Трамп об Индии?

После длительного давления Соединенных Штатов на Индию относительно закупки страной российской нефти американский президент заявил, что премьер-министр страны пообещал ему учесть требования Вашингтона.

Мой друг Моди заверил, что Индия не будет покупать нефть у России,

– сказал Дональд Трамп журналистам.

Также президент США назвал этот шаг важным и выразил надежду, что Китай последует примеру Индии. По его словам, прекращение закупок не произойдет мгновенно, но процесс скоро завершится.

Что этому предшествовало?