Трамп заявив, що Моді пообіцяв не купувати нафту у Росії для Індії
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді запевнив американського президента Дональда Трампа, що його країна більше не купуватиме російську нафту.
Відповідну заяву президент США зробив пізно ввечері у середу, 15 жовтня, під час пресконференції у Білому домі, повідомляє 24 Канал.
Яку заяву зробив Трамп про Індію?
Після довготривалого тиску Сполучених Штатів на Індію стосовно закупівлі країною російської нафти американський президент заявив, що прем'єр-міністр країни пообіцяв йому врахувати вимоги Вашингтона.
Мій друг Моді запевнив, що Індія не купуватиме нафту у Росії,
– сказав Дональд Трамп журналістам.
Також президент США назвав цей крок важливим і висловив надію, що Китай наслідуватиме приклад Індії. За його словами, припинення закупівель не відбудеться миттєво, але процес скоро завершиться.
Що цьому передувало?
- Раніше Дональд Трамп запровадив 50% тарифи на індійський експорт, які почали діяти з 27 серпня. Мита охоплюють понад три чверті товарів, що постачаються до США – найбільшого ринку Індії.
- Пізніше повідомили, що на тлі посилення економічних заходів із боку США державні нафтопереробні підприємства Індії скоротили закупівлю російської нафти більш ніж на 45% з червня до вересня.
- Індійські експортери текстилю змушені звернутися до ринку Європи через подвоєння тарифів США на імпорт, і вони намагаються диверсифікувати постачання, зокрема, шляхом укладення торгівельної угоди з ЄС.