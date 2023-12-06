Новая помощь от Великобритании: какой транш получит Украина

Правительство Великобритании объявило о предоставлении Украине 43 миллионов евро. Средства должны быть использованы для гуманитарной помощи наиболее пострадавшим украинцам.

На что предоставила деньги Великобритания

Украина получит от Великобритании транш в размере 43 миллиона евро, он будет разделен на 34 миллиона евро для общей помощи и еще 9 миллионов евро на гуманитарные расходы. Об этом объявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.

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Великобритания является одним из ближайших украинских союзников. После начала полномасштабной войны британское правительство предоставило Украине как гуманитарную, так и военную поддержку.

Выделенное финансирование является частью общего объема гуманитарной помощи Великобритании Украине и региону в размере 127 миллионов фунтов стерлингов (это 148 миллионов евро) на 2023 – 2024 годы, о чем было объявлено на Конференции по восстановлению Украины в июне,

– сообщает британское правительство.

На данный момент известно, что Великобритания предоставила Украине гуманитарную и экономическую помощь в размере 10,8 миллиарда евро. Речь идет о траншах, которые передавались после начала полномасштабного вторжения.