Украина ожидает в четверг, 13 ноября, очередной транш финансовой поддержки от Евросоюза. Сумма помощи составит 6 миллиардов гривен.

Какую помощь получит Украина?

Об этом сообщила председатель комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа, передает 24 Канал со ссылкой на ее сообщение в Фейсбук.

Пидласа рассказала о результатах своего общения с делегацией EC FIN, которая занимается вопросами ERA loans и "репарационного кредита" – Стефани Памис, Хьюго Ферраданс Рамонде и коллегами из представительства ЕС.

Из хороших новостей – ожидаем, что следующий транш прямой бюджетной помощи поступит по плану, ориентировочно в четверг. Речь идет о 4,1 миллиарда евро в рамках ERA loans и 1,9 миллиарда евро в рамках Ukraine Facility,

– отметила Пидласа по итогам встречи.

Она подчеркнула, что благодаря этому "рисков по финансированию военных и социально-гуманитарных расходов нет".

Вместе с тем, по словам Пидласы, ведется работа по предоставлению Украине "репарационного кредита". Но для его согласования нужно политическое решение Евросовета, то есть всех стран-членов блока.

Я еще раз подчеркнула, что потребность в новой помощи от ЕС возникнет уже в конце І квартала 2026, в первую очередь для финансирования невоенных расходов. Но мы также настаиваем на возможности использования "репарационного кредита" для нужд обороны через бюджет (в том числе на выплаты военным),

– подчеркнула глава комитета.

Важно! По ее словам, в Брюсселе обсуждают, что условием для предоставления "репарационного кредита" Украине будет продолжение и усиление реформ.

Какую помощь согласовал ЕС?

Напомним, начале ноября ЕС принял решение об очередном выделении поддержки Украине в рамках механизма Ukraine Facility. Объем помощи составит более 1,8 миллиарда евро.

Средства направят прежде всего на укрепление макрофинансовой стабильности Украины и поддержку непрерывной работы государственного управления, отметили в Совете Евросоюза.

Эта сумма отражает успешное выполнение Украиной девяти шагов, необходимых для пятого транша, а также одного невыполненного пункта из четвертого транша,

– отметили в Совете ЕС.

Стоит знать! Эти выплаты в рамках Ukraine Facility тесно связаны с Планом для Украины (Ukraine Plan), который определяет стратегию восстановления, реконструкции и модернизации страны.

