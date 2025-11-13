Средства направят прежде всего на укрепление макрофинансовой стабильности Украины и поддержку непрерывной работы государственного управления, отметили в Совете Евросоюза.
ЕС предоставит Украине 6 миллиардов евро уже сегодня: куда направят средства
- Украина получит 6 миллиардов евро от ЕС, из которых 4,1 миллиарда евро – в рамках ERA loans, и 1,9 миллиарда евро – в рамках Ukraine Facility.
- Финансирование будет направлено на военные и социально-гуманитарные расходы, а также обсуждается возможность предоставления "репарационного кредита".
Украина ожидает в четверг, 13 ноября, очередной транш финансовой поддержки от Евросоюза. Сумма помощи составит 6 миллиардов гривен.
Какую помощь получит Украина?
Об этом сообщила председатель комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа, передает 24 Канал со ссылкой на ее сообщение в Фейсбук.
Смотрите также Украина получила более 10 миллиардов долларов от МВФ
Пидласа рассказала о результатах своего общения с делегацией EC FIN, которая занимается вопросами ERA loans и "репарационного кредита" – Стефани Памис, Хьюго Ферраданс Рамонде и коллегами из представительства ЕС.
Из хороших новостей – ожидаем, что следующий транш прямой бюджетной помощи поступит по плану, ориентировочно в четверг. Речь идет о 4,1 миллиарда евро в рамках ERA loans и 1,9 миллиарда евро в рамках Ukraine Facility,
– отметила Пидласа по итогам встречи.
Она подчеркнула, что благодаря этому "рисков по финансированию военных и социально-гуманитарных расходов нет".
Вместе с тем, по словам Пидласы, ведется работа по предоставлению Украине "репарационного кредита". Но для его согласования нужно политическое решение Евросовета, то есть всех стран-членов блока.
Я еще раз подчеркнула, что потребность в новой помощи от ЕС возникнет уже в конце І квартала 2026, в первую очередь для финансирования невоенных расходов. Но мы также настаиваем на возможности использования "репарационного кредита" для нужд обороны через бюджет (в том числе на выплаты военным),
– подчеркнула глава комитета.
Важно! По ее словам, в Брюсселе обсуждают, что условием для предоставления "репарационного кредита" Украине будет продолжение и усиление реформ.
Какую помощь согласовал ЕС?
Напомним, начале ноября ЕС принял решение об очередном выделении поддержки Украине в рамках механизма Ukraine Facility. Объем помощи составит более 1,8 миллиарда евро.
Эта сумма отражает успешное выполнение Украиной девяти шагов, необходимых для пятого транша, а также одного невыполненного пункта из четвертого транша,
– отметили в Совете ЕС.
Стоит знать! Эти выплаты в рамках Ukraine Facility тесно связаны с Планом для Украины (Ukraine Plan), который определяет стратегию восстановления, реконструкции и модернизации страны.
Что известно о "репарационном кредите"?
ЕС рассматривает возможность предоставить Украине около 140 миллиардов евро "репарационного кредита" на основе замороженных российских активов. Однако против этого плана активно выступает Бельгия, где хранится большая часть средств Кремля.
Поэтому Еврокомиссия наращивает давление на правительства стран Евросоюза, требуя принять решение об использовании замороженных российских активов для финансирования кредита Украине. В Брюсселе отмечают, что без общей позиции финансовая нагрузка ляжет непосредственно на плечи самих европейцев.
Если компромисса достичь не удастся, Союз будет вынужден искать альтернативные источники финансирования. Один из возможных вариантов, который сейчас обсуждают в Брюсселе, – создание нового общего долгового инструмента, способного привлечь десятки миллиардов евро от стран-членов. Однако это будет тяжелым бременем для государств, бюджеты которых и так ослаблены пандемией.