Україна очікує у четвер, 13 листопада, черговий транш фінансової підтримки від Євросоюзу. Сума допомоги складе 6 мільярдів гривень.

Яку допомогу отримає Україна?

Про це повідомила голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа, передає 24 Канал з посиланням на її допис у Фейсбук.

Підласа розповіла про результати свого спілкування з делегацією EC FIN, яка займається питаннями ERA loans та "репараційного кредиту" – Стефані Паміс, Х’юго Ферраданс Рамонде та колегами з представництва ЄС.

З хороших новин – очікуємо, що наступний транш прямої бюджетної допомоги надійде за планом, орієнтовно у четвер. Мова йде про 4,1 мільярда євро в рамках ERA loans і 1,9 мільярда євро в рамках Ukraine Facility,

– зазначила Підласа за підсумками зустрічі.

Вона наголосила, що завдяки цьому "ризиків щодо фінансування військових і соціально-гуманітарних видатків немає".

Разом з тим, за словами Підласи, ведеться робота щодо надання Україні "репараційного кредиту". Але для його погодження потрібне політичне рішення Євроради, тобто усіх країн-членів блоку.

Я ще раз підкреслила, що потреба в новій допомозі від ЄС виникне вже в кінці І кварталу 2026, в першу чергу для фінансування невійськових видатків. Але ми також наполягаємо на можливості використання "репараційного кредиту" для потреб оборони через бюджет (в тому числі на виплати військовим),

– наголосила голова комітету.

Важливо! За її словами, у Брюсселі обговорюють, що умовою для надання "репараційного кредиту" Україні буде продовження і посилення реформ.

Яку допомогу погодив ЄС?

Нагадаємо, на початку листопада ЄС ухвалив рішення про чергове виділення підтримки Україні в рамках механізму Ukraine Facility. Обсяг допомоги складе понад 1,8 мільярда євро.

Кошти спрямують насамперед на зміцнення макрофінансової стабільності України та підтримку безперервної роботи державного управління, зазначили в Раді Євросоюзу.

Ця сума відображає успішне виконання Україною дев’яти кроків, необхідних для п’ятого траншу, а також одного невиконаного пункту з четвертого траншу,

– зазначили у Раді ЄС.

Варто знати! Ці виплати у рамках Ukraine Facility тісно пов’язані з Планом для України (Ukraine Plan), який визначає стратегію відновлення, реконструкції та модернізації країни.

Що відомо про "репараційний кредит"?