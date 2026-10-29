Миссия МВФ и новый транш: получит ли Украина помощь до конца года

Международные кредиторы готовятся к масштабной проверке украинской экономики в условиях войны. От результатов этих переговоров будет зависеть финансовая стабильность государства в ближайшие месяцы.

Какую помощь может получить Украина

В ближайшие недели миссия Международного валютного фонда начнет переговоры с украинскими властями по второму и третьему обзорам программы финансирования, сообщила пресс-секретарь Фонда Джулия Козак на официальном брифинге, о чем пишет "Интерфакс-Украина".

Если переговоры пройдут успешно, уже к декабрю Украина может получить важный транш в размере около 1,65 миллиарда долларов.

Команда кредиторов тщательно оценит состояние экономики в условиях постоянных российских атак. Основное внимание будет сосредоточено на прогнозах инфляции, экономическом росте и планах правительства в отношении налогов и расходов на 2027 год.

Миссия оценит последние экономические события, прогресс в выполнении обязательств по экономической политике, а также наличие гарантий финансирования, необходимых для достижения целей программы,

– сказала Джулия Козак.

Без внешней поддержки покрыть все расходы в условиях войны невозможно. По словам министра финансов Сергея Марченко, потребность во внешнем финансировании на 2027 год составляет 52,6 миллиарда долларов. Из этой суммы около 32,6 миллиарда долларов еще требуют подтверждения со стороны партнеров.

Правительство рассчитывает, что Европейский Союз покроет две трети этих потребностей, что даст еще около 17,5 миллиарда долларов.

Остальную часть дефицита планируют покрыть именно за счет программ с международными финансовыми организациями.

Напомним, что новую четырехлетнюю программу расширенного финансирования (EFF) для Украины объемом 8,1 миллиарда долларов Международный валютный фонд утвердил в конце февраля 2026 года.

В частности, по состоянию на 30 сентября 2026 года сумма непогашенных кредитов Украины составляла более 10,69 миллиарда специальных прав заимствования. Таким образом, Киев занял второе место среди крупнейших заемщиков МВФ. Первое место занимает Аргентина, а третье – Пакистан.