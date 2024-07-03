Украина получила транш от МВФ: на что пойдут средства
Источник:Денис Шмыгаль
Украина получила часть средств, предусмотренных программой EFF объемом в 16 миллиардов долларов. Для их получения Украина успешно прошла четвертый пересмотр программы.
На что пойдут полученные средства
Как сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Украина получила 2,2 миллиарда долларов от МВФ. Эта перечисленная сумма должна помочь Правительству в финансировании критических расходов бюджета. А именно: социальных пособий, зарплат медиков и учителей.
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Также отмечается, что несмотря на сложные условия, показатели Украины в рамках программы EFF остаются высокими.Интересно! Денис Шмыгаль отметил о подготовке к пятому пересмотру программы с МВФ осенью.
Какими были требования МВФ
Ранее председатель Национального банка Украины Андрей Пышный заявлял, что Украина успешно выполнила все требования к четвертому пересмотру программы. В частности, были реализованы структурные ориентиры и количественные показатели эффективности.
По его словам, полученные средства были направлены на финансирование бюджетных потребностей. Одновременно НБУ удалось пополнить золотовалютные резервы, а бюджет получил необходимые ресурсы для покрытия дефицита.