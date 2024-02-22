Вскоре Украина может получить новый транш от МВФ на 900 миллионов долларов

Украина близка к тому, чтобы подписать соглашение с МВФ на получение следующего транша в размере 900 миллионов долларов. Эти средства являются частью общего кредитования на сумму 15,6 миллиарда долларов.

Поддержать бюджет

Средства пойдут на поддержку госбюджета, который несет убытки в результате войны. Украина ожидает договориться с представителями МВФ 22 февраля.

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Соглашение все еще должно быть ратифицировано исполнительным советом фонда. Впрочем, это процесс, который подобные соглашения почти всегда проходят без проблем.

! Группа МВФ проверяла, выполнила ли Украина все необходимые условия, чтобы получить следующую часть займа. Они должны закончить свою работу и сделать объявление в Вашингтоне. Однако, возможно, понадобится еще несколько дней, чтобы окончательно все согласовать, заметил один из чиновников.

Представитель МВФ сказал, что его команда сейчас в Варшаве на переговорах с украинскими представителями и расскажет о результатах после завершения миссии.

Этот транш станет первым из четырех, которые Украина ожидает получить в этом году, целом на сумму 5,4 миллиарда долларов. Это часть полномасштабной программы для Украины, утвержденной в 2023 году.

План действий для Украины

Обсуждение транша продолжалось в течение последних двух недель. Кроме этого, ключевой темой стал план действий для Украины в случае отсутствия финансирования из США. Поэтому, в планах - расширение продаж внутренних облигаций, повышение налогов и сокращение расходов.

! Если Конгресс США не одобрит дополнительное финансирование на сумму более 60 миллиардов долларов для страны на этот год, средства МВФ, вероятно, станут второй по величине финансовой поддержкой для Киева после грантов и займов от ЕС.

Чтобы получить эти средства, правительство должно выполнить определенные условия, согласованные с МВФ. Среди прочего, кабинет министров может вынужден будет отказаться от своего недавнего запроса в Центральный банк о разрешении на продажу иностранной валюты некоторым частным украинским компаниям.