Киев не выполнил одно из ключевых условий программ МВФ: получит ли Украина транш от Фонда

Международный валютный фонд согласился выделить Украине очередной транш кредита. И это несмотря на то, что Киев не выполнил одно из ключевых условий программы.

Что известно о транше МВФ для Украины

Это происходит на фоне роста недовольства среди украинцев требованиями кредитора в условиях изнурительной войны, о чем пишет Bloomberg.

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По словам источников,, знакомых с переговорами,, МВФ и правительство Украины достигли соглашения на уровне экспертов. А это уже открывает путь к получению Украиной почти 700 миллионов долларов финансовой помощи.

Обратите внимание! В то же время для выделения средств еще необходимо одобрение совета директоров МВФ в следующем месяце.

Компромисс стал результатом нескольких недель переговоров в ходе последней миссии МВФ,

– говорится в материале.

Bloomberg объясняет, что переговоры затруднились из-за того,, что Верховная Рада Украины не приняла законодательные изменения,, на которых настаивал фонд. Речь идет о законопроекте о расширения налогообложения зарубежных посылок с целью сокращения теневой экономики.

В итоге МВФ согласился позволить Украине отложить принятие этого законодательства до июля, фактически предоставив депутатам больше времени для выполнения взятых обязательств. Следующий пересмотр программы МВФ запланирован только на сентябрь.

Интересно! На фоне этой новости украинские долларовые облигации с погашением в 2034 году несколько выросли в цене, приблизившись к 70 центам за доллар после падения до 52 центов в марте.

Что еще следует знать о МВФ

Как уже сообщали СМИ, в последний момент Международный валютный фонд якобы согласился пойти на некоторые уступки. Хотя ранее Фонд категорически отказывался от этого. Речь идет о переносе крайнего срока принятия закона о налогообложении посылок.

В частности, как сообщает,, опрос Киевского международного института социологии показал,, что 48% респондентов поддерживают все необходимые реформы для получения транша от МВФ. В то же время 30% опрошенных поддержали вариант, при котором Киев отказывается от таких решений, но это приведет к дефициту средств как на оборону, так и на социальную сферу.