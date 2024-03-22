800 миллионов для Украины: МВФ принял новый пакет помощи

Исполнительный совет Международного валютного фонда успешно завершил третий обзор программы основанной на Механизме расширенного финансирования для Украины. В результате, было одобрено предоставление Украине финансовой помощи в размере 880 миллионов долларов.

Требования для получения транша

Для получения этого транша Украина выполнила четыре ключевых структурных этапа, установленные в рамках этого соглашения.

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В частности:

была принята Национальная стратегия увеличения доходов;

разработан план действий для управления государственными инвестициями;

определены шаги для повышения поступлений в государственный бюджет на 2024 год в случае необходимости;

приняты законы, которые укрепляют институциональную независимость и эффективность Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Сергей Марченко Министр финансов Украины Власть Украины прилагает максимум усилий для выполнения всех условий программы EFF. Важно, что это позволяет привлечь дополнительную финансовую помощь, однако, в первую очередь, внедрение всех этих мероприятий и политик нужно Украине. Каждый из структурных маяков является стабилизирующим фактором, что позволяет поддерживать устойчивость финансовой системы Украины несмотря на войну

Завершение последнего пересмотра обеспечивает Украине возможность получить четвертый транш финансовой поддержки в рамках программы Extended Fund Facility на сумму примерно 880 миллионов долларов.

Как отметил руководитель миссии МВФ в Украине Гэвин Грей, финансирование может поступить на счета в Украине уже в течение следующих двух-трех дней. Он также отметил, что в 2023 году страна продемонстрировала значительную экономическую устойчивость.

Транш от ЕС

! Всего в рамках программы Международного валютного фонда Extended Fund Facility, Украина уже получила три транша финансирования с общим объемом примерно 4,5 миллиарда долларов. В 2024 году программа планирует предоставить Украине бюджетную поддержку на сумму 5,4 миллиарда долларов.

Украина получит 50 миллиардов евро от Европейского Союза до конца 2027 года, причем первый платеж на сумму шести миллиардов евро ожидается уже в мае 2024 года.

Первую долю средств страна получит через специальную программу Ukraine Facility. Далее надо будет придерживаться установленных критериев для продолжения получения помощи.

! С мая страна начнет реализацию ряда мероприятий и реформ, указанных в украинском плане, который включает от 70 до 100 пунктов, которые должны быть выполнены в течение четырех лет. Финансовая поддержка от ЕС будет предоставляться ежеквартально.