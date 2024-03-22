Вимоги для отримання траншу

Для отримання цього траншу Україна виконала чотири ключові структурні етапи, встановлені в межах цієї угоди.

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Зокрема:

було прийнято Національну стратегію збільшення доходів;

розроблено план дій для керування державними інвестиціями;

визначено кроки для підвищення надходжень до державного бюджету на 2024 рік у разі потреби;

прийнято закони, які зміцнюють інституційну незалежність та ефективність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Сергій Марченко Міністр Фінансів України Влада України докладає максимум зусиль для виконання всіх умов програми EFF. Важливо, що це дозволяє залучити додаткову фінансову допомогу, проте, в першу чергу, впровадження всіх цих заходів та політик потрібно Україні. Кожен зі структурних маяків є стабілізуючим фактором, що дозволяє підтримувати стійкість фінансової системи України попри війну

Завершення останнього перегляду забезпечує Україні можливість отримати четвертий транш фінансової підтримки в межах програми Extended Fund Facility на суму приблизно 880 мільйонів доларів.

Як зазначив керівник місії МВФ в Україні Гевін Грей, фінансування може надійти на рахунки в Україні вже впродовж наступних двох-трьох днів. Він також відзначив, що у 2023 році країна продемонструвала значну економічну стійкість.

До слова! Загалом у межах програми Міжнародного валютного фонду Extended Fund Facility, Україна вже отримала три транші фінансування з загальним обсягом приблизно 4,5 мільярда доларів. У 2024 році програма планує надати Україні бюджетну підтримку на суму 5,4 мільярда доларів.

Транш від ЄС

Україна отримає 50 мільярдів євро від Європейського Союзу до кінця 2027 року, причому перший платіж на суму шести мільярдів євро очікується вже у травні 2024 року.

Першу частку коштів країна отримає через спеціальну програму Ukraine Facility. Далі треба буде дотримуватися встановлених критеріїв для продовження отримання допомоги.

Важливо! З травня країна почне реалізацію ряду заходів і реформ, зазначених в українському плані, який включає від 70 до 100 пунктів, що мають бути виконані протягом чотирьох років. Фінансова підтримка від ЄС буде надаватися щоквартально.