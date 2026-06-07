Отмена проезда по удостоверениям: как льготники будут пользоваться транспортом

Правила использования транспортных льгот в Украине всем давно известны. Однако новый законопроект имеет целью ввести изменения. Речь идет о законопроекте №5651-2.

Как могут измениться транспортные льготы и их правила

Подробнее рассказали в Министерстве развития общин и территорий Украины.

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Как отметили в ведомстве, по состоянию на сегодня перевозчики осуществляют льготные перевозки без гарантий компенсации. В связи с этим, общины вынуждены покрывать расходы из местных бюджетов или даже не компенсировать их вообще.

В то же время суммы компенсаций определяются условно. Чаще всего – по средним показателям или устаревшим нормам.

Обратите внимание! В большинстве общин вообще отсутствует достоверный учет льготных поездок.

Законопроект №5651-2 поддержал Комитет Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов поддержал 11 декабря прошлого года. Он предусматривает:

установление единых правил подтверждения права на льготу;

внедрение автоматизированного учета поездок;

создает прозрачную модель расчетов;

устраняет условное определение компенсаций;

переводит систему в цифровую.

Законопроект предусматривает переходный период до 1 июля 2028 года.

В издании "Время действий" объяснили, по какому алгоритму будет работать льготный проезд:

льготники будут получать деньги на специальные банковские карты (средства будут поступать путем целевых перечислений из государственного и местных бюджетов); оплата будет осуществляться исключительно через электронные валидаторы.

Помощь будет поступать в зависимости от статуса льготника:

Ветераны войны и военнослужащие будут получать средства из государственного бюджета Украины.

Пенсионеры и другие категории – за счет местных бюджетов общин.

Важно! Отдельные спецпрограммы будут координироваться через профильные государственные структуры.

Таким образом, финансирование большинства льготников "ляжет на плечи" местной власти. Поэтому и объем помощи будет зависеть от способности конкретной общины.

Это означает, что жители состоятельных областных центров могут получить на карточку сумму для большего количества поездок, чем жители дотационных городков или поселков,

– говорится в материале.

В тексте также объяснили, что при этих обстоятельствах изменится для граждан. Например, льготники больше не будут должны каждый раз демонстрировать удостоверение. В частности, минимизируется и человеческий фактор, то есть количество конфликтных ситуаций уменьшится.

Перевозчики же будут иметь точный учет каждой поездки. Это означает, что общины будут платить перевозчикам за реальных пассажиров, а не предоставлять приблизительные суммы.

Что еще стоит знать о транспорте

Эксперт по вопросам транспортной инфраструктуры Анна Минюкова заявила, что стоимость проезда в Киеве останется ниже, чем в европейских странах. И это даже после повышения его стоимости.

Директор Института мировой политики Евгений Магда объяснил: столица тратит на общественный транспорт столько же средств, сколько на оружие. А если не пересмотреть тарифы, то городу останется только уменьшать помощь военным.

В частности, в КГГА рассказали, что тариф в 30 гривен рассчитан по фактическим затратам предприятий в 2025 году. То есть в него заложены расходы на энергоресурсы, топливо, ремонт подвижного состава и конкурентную оплату труда работников.