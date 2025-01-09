"Транспортный безвиз" с ЕС: Зеленский сменил главу делегации для продления действия соглашения

Президент Украины Владимир Зеленский сменил руководителя и персональный состав делегации для участия в работе совместного комитета. Он был создан в соответствии с соглашением между Украиной и Евросоюзом о грузовых перевозках автомобильным транспортом.

Что известно об изменениях в делегации

Руководителем делегации назначен вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, сообщает 24 канал со ссылкой на соответствующий указ №21/2025 от 8 января опубликован на сайте Офиса президента.

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Так Кулебу назначили вместо его предшественника Александра Кубракова.

Кроме того, Владимир Зеленский также изменил персональный состав делегации.

Заметьте! Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Смена главы делегации

Еще 9 мая 2024 года Верховная Рада Украины проголосовала за увольнение Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины.

В частности 5 сентября прошлого года на эту должность назначили Алексея Кулебу. До этого он был главой Киевской областной государственной администрации.

Транспортный безвиз

Соглашение о "транспортном безвизе" Украина и Евросоюз подписали в июне 2022 года. Впоследствии соглашение продлили до конца июня 2024 года. Таким образом грузовые автоперевозки из Украины в ЕС и из Евросоюза в Украину не требуют специальных разрешений.

Обратите внимание! В июне 2024 года Украина и Европейская комиссия продлили действие соглашения на год с возможностью его автоматической пролонгации до конца 2025 года.