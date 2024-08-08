Несмотря на боевые действия вблизи города Суджа, транзит газа через Украину в Европу продолжается. Однако соглашение о поставках закончится в 2024 году и Киев его продлевать не будет.

Транзит газа через Украину

Оператор украинской газотранспортной системы сообщил, что в четверг из России в Европу будет транспортировано примерно 41,6 миллиона кубометров газа. Это больше, чем в среду, когда объем транспортировки составил 39,4 миллиона кубометров, хотя и несколько меньше, чем во вторник, когда он составлял 42,4 миллиона кубометров.

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Суджа – российский город вблизи украинской границы, привлек к себе значительное внимание, поскольку появилось сообщение о боевых действиях. Минобороны России объявило, что его войска успешно отбили наступление украинских войск на приграничную территорию Курской области, где расположена газоизмерительная станция "Суджа". Этот объект является единственной точкой входа российского природного газа в украинскую газотранспортную сеть.

Два российских военных блога утверждают, что украинские войска установили контроль над газоизмерительным комплексом в Судже. Однако эти утверждения остаются непроверенными независимыми источниками. В ответ на эти сообщения украинский транзитный оператор заявил, что транспортировка газа происходит в обычном режиме, без изменений в физических потоках.

В мае 2022 года, в начале вторжения России в Украину, украинский транзитный оператор прекратил транспортировку газа через транзитный пункт "Сограновка", расположенный вблизи Луганской области. Это решение стало следствием обвинений со стороны Украины в том, что российские войска воруют транзитный газ и перенаправляют его в районы, контролируемые поддерживаемыми Россией сепаратистами. В результате закрытия Сограновки объемы транзита упали на 25%, а "Газпром" заявил, что не может перенаправить поставки газа на станцию "Суджа".