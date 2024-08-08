Транзит газу через Україну

Оператор української газотранспортної системи повідомив, що в четвер з Росії до Європи буде транспортовано приблизно 41,6 мільйона кубометрів газу. Це більше, ніж у середу, коли обсяг транспортування становив 39,4 мільйона кубометрів, хоча й дещо менше, ніж у вівторок, коли він становив 42,4 мільйона кубометрів.

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Суджа – російське місто поблизу українського кордону, привернуло до себе значну увагу, оскільки з'явилося повідомлення про бойові дії. Міноборони Росії оголосило, що його війська успішно відбили наступ українських військ на прикордонну територію Курської області, де розташована газовимірювальна станція "Суджа". Цей об'єкт є єдиною точкою входу російського природного газу в українську газотранспортну мережу.

Нагадаємо! Два російські військові блоги стверджують, що українські війська встановили контроль над газовимірювальним комплексом у Суджі. Однак ці твердження залишаються неперевіреними незалежними джерелами. У відповідь на ці повідомлення український транзитний оператор заявив, що транспортування газу відбувається у звичайному режимі, без змін у фізичних потоках.

У травні 2022 року, на початку вторгнення Росії в Україну, український транзитний оператор припинив транспортування газу через транзитний пункт "Согранівка", розташований поблизу Луганської області. Це рішення стало наслідком звинувачень з боку України в тому, що російські війська крадуть транзитний газ і перенаправляють його в райони, контрольовані підтримуваними Росією сепаратистами. В результаті закриття Согранівки обсяги транзиту впали на 25%, а "Газпром" заявив, що не може перенаправити поставки газу на станцію "Суджа".