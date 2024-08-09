Транзит газа несмотря на события в Курской области продолжается, – Оператор ГТС Украины

Транзит газа европейским заказчикам происходит в обычном режиме. Все работают несмотря на события возле Суджи в Курской области.

Транзит газа продолжается в обычном режиме

Пресс-служба ООО "Оператор ГТС Украины" сообщила, что транзит газа происходит в штатном режиме.

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Транспортировка газа европейским заказчикам происходит в штатном режиме, без изменений. Номинации подтверждены, физический поток газа сохраняется,

– написали там.

8 августа издание The Washington Post сообщило, что газоизмерительная станция "Суджа" находится под контролем Украины, по словам анонимного советника президента Владимира Зеленского.

Зато цены на природный газ в Европе подскочили до почти самых высоких уровней этого года из-за роста опасений относительно возможных перебоев в поставках российского топлива. Такое развитие событий следует за сообщениями об активизации боевых действий в Курской области России.