Транзит газу триває у звичайному режимі

Пресслужба ТОВ "Оператор ГТС України" повідомила, що транзит газу відбувається у штатному режимі.

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Транспортування газу європейським замовникам відбувається в штатному режимі, без змін. Номінації підтверджені, фізичний потік газу зберігається,

– написали там.

8 серпня видання The Washington Post повідомило, що газовимірювальна станція "Суджа" перебуває під контролем України, за словами анонімного радника президента Володимира Зеленського.

Натомість ціни на природний газ в Європі підскочили до майже найвищих рівнів цього року через зростання побоювань щодо можливих перебоїв у постачанні російського палива. Такий розвиток подій слідує за повідомленнями про активізацію бойових дій в Курській області Росії.