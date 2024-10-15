Есть два варианта: в Европе обсуждают сохранение транзита газа через Украину

Министры энергетики стран Европы сегодня обсудят сохранение транзита газа через Украину. Есть два варианта, но до соглашения еще далеко.

Транзит газа через Украину

15 октября министры из 27 стран соберутся в Люксембурге, чтобы оценить готовность региона к предстоящему зимнему сезону. Эта встреча происходит на фоне того, что 31 декабря истекает срок действия соглашения о транзите газа между Москвой и Киевом.

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Необходимость обеспечения энергетической безопасности заставила европейский блок искать альтернативные источники поставок газа, что привело к росту цен на энергоносители и усилению нагрузки на региональную энергосистему.

Европа должна активизировать свои усилия, чтобы уменьшить зависимость от российского ископаемого топлива путем сокращения потребления газа и ускорения развития мощностей возобновляемой энергетики. Украинский трубопровод остается одним из двух последних маршрутов поставки российского газа в Европу, однако экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в ЕС продолжает поступать в значительных объемах.

Напомним! Сейчас новое соглашение далеко от заключения, хотя Киев и Москва заявили, что готовы найти решение, которое может содержать Азербайджан. Вероятно, окончательное решение будет принято в последнюю минуту.

Словакия, вместе с Австрией, изучает новые маршруты транзита природного газа. Одно из потенциальных решений, рассматриваемое, предусматривает замену России на Азербайджан как ключевого поставщика. Однако детали этой договоренности остаются неопределенными. Учитывая ограниченность запасов газа в Азербайджане, любой экспорт в Европу потребует взаимного соглашения с Россией, что повлечет значительные политические последствия и споры вокруг этого предложения.

Азербайджанская компания SOCAR потенциально может заполнить пробел, который оставил "Газпром", взяв на себя ответственность за продажу газа в Европу. Кроме того, по мнению отраслевых аналитиков, компания может способствовать транзиту газа через Украину.

Украина должна сама решать, как поступить с трубопроводом, поэтому это также ее ответственность и ее право поступить с этим надлежащим и ответственным образом,

– сказала Урсула фон дер Ляйен.

Объем газа, необходим для обеспечения бесперебойной транспортировки через разветвленную трубопроводную систему Украины, должен составлять примерно 10-11 миллиардов кубометров. Падение ниже этого порога может привести к необходимости закачки дополнительного газа, что потенциально сделает операцию нерентабельной.