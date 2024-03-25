Украина отказывается от импорта газа: что известно о меморандуме с МВФ

Украина и члены ЕС активно готовятся к прекращению транзита российского газа. Утвержден комплекс мер, который будет способствовать постепенной адаптации системы к нововведению.

Что изменится на рынке газа

Стало известно, что Украина не будет осуществлять импорт газа и во время следующего отопительного сезона. Готовится комплекс мер для стабилизации системы в конце 2024 года.

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В этом году истекает срок действия транзитного соглашения Украины с Россией. Украинская сторона выразила четкое нежелание продолжать это сотрудничество дальше.

Ограниченное внутреннее потребление и растущее внутреннее производство ограничили потребность в импорте газа в течение прошлого отопительного сезона. На следующий отопительный сезон 2024 – 2025 года власть не планирует дополнительного импорта газа для внутреннего потребления, в том числе за счет расширения производственных мощностей "Нафтогаза",

– сообщается в документе МВФ

Как будут осуществлять переход

Чтобы завершение сделки было безболезненным для стран-партнеров Украины, на украинской территории будет храниться ориентировочно 3 миллиарда кубометров дополнительного газа. Это сырье может использоваться для удовлетворения потребностей членов ЕС.

Обновленные стратегии "Оператора ГТС Украины" и газотранспортной отрасли соответствующим образом отражают новую операционную среду с целью оптимизировать размер системы и определить альтернативные источники поставок газа,

– сообщается в меморандуме

Введение этих мер является частью подготовки к моменту, когда транзит сырья достигнет нулевого значения. Таким образом система будет оставаться стабильной.

Обратите внимание! Правительство готовится к принятию законопроекта №6133, согласно которому, будет происходить сокращение эксплуатационных расходов, определение критических хранилищ газа и путей его транспортировки.