Украина может помочь Восточной Европе, но транзита российского газа не будет, – Зеленский

Зеленский заявил, что у Азербайджана довольно большой экспортный потенциал газа и Украина может обеспечить его транзит. Но он подчеркнул, что продления контракта о транзите с Россией не будет.

Президент отметил, что с Азербайджаном у Украины прекрасные отношения. Об этом сообщает 24 Канал.

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Как Украина может решить проблему с газом в Восточной Европе

Зеленский заявил, что разговаривал с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на форуме в Швейцарии. Тот сказал, что в Азербайджане довольно большой уровень добычи газа – 40 миллиардов кубов. При этом потребляет Азербайджан 14 – 15 миллиардов.

Возможности экспорта газа в Азербайджане поэтому около 25 миллиардов кубов газа. Зеленский говорил с азербайджанским коллегой о том, что Украина может использовать и свою инфраструктуру для транзита газа.

Мы можем использовать и нашу инфраструктуру, если действительно странам, в Восточной Европе в том числе, нужен газ, а не нужен российский газ. Мы в этом никогда не отказывали,

– сказал Зеленский.

Он добавил, что объяснял, что продления контракта с Россией не будет, это юридическое и моральное право Украины. Наша страна, подчеркивает Зеленский, с удовольствием поможет Восточной Европе и Азербайджану, но не России.