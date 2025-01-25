Президент зазначив, що з Азербайджаном в України чудові відносини. Про це повідомляє 24 Канал.

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Як Україна може вирішити проблему з газом у Східній Європі

Зеленський заявив, що мав розмову з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим на форумі у Швейцарії. Той сказав, що у Азербайджані доволі великий рівень видобутку газу – 40 мільярдів кубів. При цьому споживає Азербайджан 14 – 15 мільярдів.

Спроможності експорту газу в Азербайджану відтак близько 25 мільярдів кубів газу. Зеленський говорив з азербайджанським колегою про те, що Україна може використовувати і свою інфраструктуру для транзиту газу.

Ми можемо використовувати і нашу інфраструктуру, якщо дійсно країнам, в Східній Європі в тому числі, потрібен газ, а не потрібен російський газ. Ми в цьому ніколи не відмовляли,

– сказав Зеленський.

Він додав, що пояснював, що продовження контракту з Росією не буде, це юридичне і моральне право України. Наша країна, підкреслює Зеленський, із задоволенням допоможе Східній Європі та Азербайджану, але не Росії.