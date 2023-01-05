Транзит российского газа через Украину упал до самого низкого уровня за всю историю

За всю историю независимости Украины транзит российского газа упал до самого низкого уровня. А по сравнению с показателями 2021 года он снизился в два раза.

Снижение объема транзита газа

По сравнению с 2021 годом, объемы транзита российского газа через Украину упали с 41,6 миллиарда кубометров до 20,35 миллиарда кубометров – в два раза. В общем с начала полномасштабной войны в Украине Россия транспортировала около 20,35 миллиардов кубометров голубого топлива через украинскую ГТС

Читайте также Потоки российской нефти упали до минимума в конце 2022 года из-за санкций Запада, – Bloomberg

Транзит российского газа через Украину с 1991 года по сегодня / Инфографика ExPro

Сколько Россия должна была транспортировать газа

Согласно долгосрочному контракту предполагалось, что Россия будет транспортировать 40 миллиардов кубов своего голубого топлива через украинскую газотранспортную систему. Однако специалисты ExPro подчеркивают, что вероятность таких объемов практически нулевая.

Они уточнили, что, согласно долгосрочному контракту, Россия забронировала 40 миллиардов кубометров мощностей для транзита газа через Украину, однако использовала лишь половину забронированных мощностей.

Куда Россия транспортировала газ через Украину

Вместе с тем долгосрочный контракт, заключенный на 2020 – 2024 годы на условиях "качай или плати", предполагает, что Россия должна оплачивать весь забронированный объем.

В 2022 году Россия транспортировала природный газ через Украину в четыре страны.

Словакию,

Молдову,

Польшу,

Румынию.

Больше всего газа было транспортировано в Словакию – почти 16,5 миллиарда кубометров Но стоит отметить, что это на 40% меньше, чем в 2021 году. Также в Молдову было прокачано 2,5 миллиарда кубометров газа, что на 21% меньше, чем в 2021 году.

Транзит российского газа через Украину в 2022 году / Инфографика ExPro