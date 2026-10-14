Российское зерно, приобретенное различными корпорациями, уже не принадлежит Кремлю. Однако на данный момент Латвия не может запретить подобный экспорт.

Почему Латвия не может запретить транзит российского зерна

Важное заявление сделал премьер-министр страны Андрис Кулбергс, о чем пишет Delfi.

Андрис Кулбергс Премьер-министр Латвии Нужно понимать, что это уже не российское зерно. Его купили американские корпорации, швейцарские корпорации, корпорации из Японии, Дубая и, уже не помню, из каких еще стран. Это зерно принадлежит нашим стратегическим партнерам, а вовсе не России.

По словам Кулбергса, речь идет о стратегических партнерах Латвии, которые также закупают латвийское зерно.

Он добавил, что, вводя санкции или устанавливая более высокие налоги, страна автоматически затрагивает интересы других государств. И они могут подать в суд".

Эта сумма исчисляется сотнями миллионов, которые могла бы потерять Латвия,

– пояснил политик.

Кулбергс подчеркнул, что зерно само по себе является разрешенным товаром и не подпадает под санкции против России.

Так Латвия не может повысить плату за пользование железнодорожной инфраструктурой на 300% для транзита российского зерна или полностью его запретить.

Самая большая проблема заключается в том, что ЕС обладает исключительными полномочиями принимать решения как в отношении тарифов, так и в отношении транзита. Мы можем это делать при определенных условиях, но это сопряжено с конкретными рисками,

– сказал Кулбергс.

В случае запрета следует учитывать непосредственный риск судебных исков на сумму от 200 до 800 миллионов евро.

По словам Андриса Кулбергса, Литва в настоящее время участвует в судебном разбирательстве по аналогичному делу на сумму 12 миллиардов евро.

Скорее всего, уже в этом году Литве придется выплатить по этому иску 450 миллионов евро.

Кроме того, когда правительство принимало решение о повышении платы за пользование инфраструктурой на 300%, заранее не было известно, что повысить ее на столько невозможно.

Напомним, что призывы к запрету транзита звучали и в Литве. В частности, власти предлагали включить в санкционный список отдельных российских олигархов аграрного сектора, поддерживающих войну против Украины.