Не только "Эпицентр": в Запорожье приостанавливает работу еще один известный ТЦ

ТРЦ City Mall в городе Запорожье приостанавливает свою работу. Причиной такого решения является ситуация с безопасностью в регионе.

Что известно о City Mall в Запорожье

В частности, City Mall в Запорожье не будет работать весь сентябрь, что сообщили на сайте ТРК.

ТРК CITY MALL не будет работать в сентябре. Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что жителям и гостям города обязательно сообщат о дальнейших изменениях и возобновлении работы. Украинцев также призвали следить за обновлениями на странице.

ТРК City Mall принадлежит компании Arricano. Так также прокомментировали ситуацию.

Учитывая, что за последний месяц враг существенно увеличил количество ударов по гражданским объектам, в частности по торговым комплексам, а также после вражеского удара по гипермаркету "Эпицентр", расположенному непосредственно рядом с нашим торговым центром в Запорожье, мы решили временно приостановить работу запорожского ТРК City Mall,

– говорится в заявлении.

В тексте подчеркивается, что безопасность посетителей и арендаторов является высшей ценностью. На данный момент команда ТРК продолжит анализ ситуации с безопасностью в городе и будет находиться в постоянном контакте с арендаторами.

А уже в конце сентября компания оценит ситуацию и сообщит о дальнейшем режиме работы комплекса.

Напомним, что россияне полностью уничтожили "Эпицентр" в Запорожье. Это произошло в результате атаки 28 августа.

Ранее Россия уже наносила удары по "Эпицентрам" в Запорожье. Атака 12 августа также привела к разрушению торгового центра.