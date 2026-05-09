Из-за новых требований украинцы будут работать дольше: кому придется отложить пенсию

В Украине постепенно повышают требования к страховому стажу, необходимому для выхода на пенсию. Из-за этого для части граждан пенсионный возраст фактически смещается, а право на выплаты придется получать на несколько лет позже.

В Украине продолжается постепенная трансформация пенсионной системы, которая фактически меняет саму логику выхода на пенсию. Формально пенсионный возраст в стране не повышают, однако на практике все больше украинцев вынуждены работать дольше из-за ежегодного увеличения требований к страховому стажу

Эта модель заложена в пенсионную реформу, рассчитанную до 2028 года. Ее главный принцип заключается в том, что право на пенсию теперь все сильнее зависит не от возраста, а от количества лет официальной занятости и уплаты взносов в Пенсионный фонд Украины.

В 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа. А уже в 2027 году это требование возрастет до 34 лет, а в 2028 году до 35 лет

Обратите внимание! Аналогично повышаются и требования для выхода на пенсию в 63 года: с 23 лет стажа в 2026 году до 25 лет в 2028 году.

Фактически это означает скрытое повышение пенсионного возраста без официального изменения цифры в 60 лет в законодательстве. Человек может формально достичь пенсионного возраста, но без достаточного стажа не сможет получить выплаты и будет вынужден работать дальше или ждать до 63 или даже 65 лет.

Почему требования к выходу на пенсию в Украине растут?

Ключевая причина такой политики заключается в демографической и финансовой ситуации. Украинская пенсионная система работает по солидарному принципу, когда нынешние работники фактически содержат нынешних пенсионеров. В то же время количество людей трудоспособного возраста постепенно сокращается, а нагрузка на Пенсионный фонд растет.

Справочно! Дополнительное давление создают война, трудовая миграция и высокий уровень теневой занятости. Часть украинцев или работает неофициально, или имеет длительные перерывы в уплате взносов.

В результате человек может десятилетиями работать фактически, но не накопить необходимого страхового стажа для пенсии в 60 лет. Именно поэтому реформа постепенно меняет поведение рынка труда. Государство фактически стимулирует официальную занятость, ведь каждый год работы без уплаты ЕСВ автоматически увеличивает риск более позднего выхода на пенсию.

Из-за этого страховой стаж превращается не просто в формальность, а на один из главных финансовых активов человека перед старостью.

Кто может не выйти на пенсию в 2027 году?

В то же время такая модель имеет и социальные риски. Наиболее уязвимыми становятся люди предпенсионного возраста, которые потеряли работу или работали в секторах с высокой долей неофициальной занятости. Для них проблема заключается не только в недостатке стажа, но и в сложности найти официальную работу после 55-60 лет.

В результате пенсионная система Украины постепенно переходит к европейской логике более длительного участия в рынке труда. Однако в отличие от многих стран ЕС, этот процесс происходит в условиях войны, экономической нестабильности и значительного теневого сектора.

Поэтому это и делает вопрос страхового стажа одним из самых чувствительных для будущих пенсионеров.

